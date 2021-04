Till minne – Peter Larsson

En varm och nyfiken blick. Ett tryggt handslag. Ett samtal om en skola som behövde en tillförordnad rektor under en tid, men också om en livshistoria som omfattade så mycket. Så korsades våra vägar med Peter Larsson för lite drygt ett år sedan.

Peter växte upp i Västerås och gick i den första musikklassen som Bror Samuelson startade 1962. Musiken fanns alltid närvarande i Peter liv och många gånger i arbetslivet. Vägen har gått via musikproducent, kulturchef i Sunne, för att sedan bära vidare till kärleken Yvonne i Åre. Där visste han inte riktigt vad han skulle arbeta med men när det behövdes vikarie till en förskola tog Peter med gitarren dit och det ledde så småningom till flera olika roller i skolans värld. Sen gick flyttlasset vidare, tillsammans med Yvonne, till Västerås.

När vi första gången mötte Peter hade han varit pensionär i ett par år. Men han ville, som han sa, “göra någon mer nytta”. Och vilken nytta han kom att göra, som tillförordnad rektor för Fryxellska skolan, och för oss som fick förmånen att arbeta med och lära känna honom.

Peter byggde på kort tid upp ett stort förtroende hos såväl medarbetare, ledning som styrelse. Under de sex månaderna på skolan, med start under vintern 2020, slutförfördes ett antal påbörjade förändringar, pandemin som tog fart hanterades och det dagliga skolarbetet leddes. Alltid med en öppen dörr och alltid tillsammans med ledning och medarbetare. Peters sätt att snabbt sätta sig in i arbetet och leda med tydlig riktning, kombinerad med värme och förmåga att lyssna gjorde avtryck hos oss alla.

Vid sommaravslutningen 2020 fick han stående ovationer. ”Hade jag vetat att jag var såhär populär hade jag sökt jobbet som ordinarie rektor”, var Peters snabba respons. Förmågan att fånga möjligheter att bjuda på sig själv och locka till skratt var stor.

Efter avslutat uppdrag tog Peter plats i styrelsen för Stiftelsen Fryx. Vi såg fram emot att fortsätta arbeta tillsammans, att få ta del av Peters klokskap och erfarenhet. Tyvärr blev den tiden alldeles kort. Men vi är oerhört glada över att Peter, som var med när musikklasserna startade, också valde att lägga en så stor del av sin sista tid på det som idag är en skola med både musik- och dansprofil. Saknaden är och kommer att vara stor.

Våra tankar går till Peters familj – Yvonne, barn och barnbarn.

Vännerna i styrelsen för Stiftelsen Fryx, genom Christer Norström och Cornelia Rudh och Fryxellska skolan genom Andreas Wiik, rektor