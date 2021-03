Till minne – Staffan Anger

”I did it my way…” Vilken passande text på den sista sången på Staffan Angers begravning. Han gjorde verkligen saker på sitt sätt. Hela tiden med gasen i botten. Inom politiken, engagemanget i idrotten, Västerås konserthus, Miniature Kingdom och framför allt inom näringslivet, där han till största delen hade sin bas. Mellan 1986–2006 var han ansvarig för företag inom Outokumpu Copperkoncernen med produktion i Finspång, Zutphen i Nederländerna och Västerås.

Företagets produktion, tunna band i koppar och mässing, gick huvudsakligen till underleverantörer inom bilindustrin runt om i världen. Volymerna ökade hela tiden, liksom marknadsandelarna och antalet exportländer blev allt fler. Att hjälpa kunderna teknikmässigt var en av vägarna till ökad försäljning. Staffans mål var klart. Att bli störst i världen på området. Så blev det. Han var en visionär, såg inga problem, helt övertygad om att allt var möjligt.

Staffan var mycket tydlig som ledare med ordet passion som ledord. Kom ofta tillbaka med morgonplanet från andra sidan Atlanten och satt sedan pigg på kontoret åtta på morgonen. ”Fun and profit”, den ordningen gällde när konjunkturen var bra. ”Profit and fun” i sämre tider. Krävande? Mycket! Det kan vi alla skriva under på. Fel kommenterades, men sedan var det glömt. Inget ältande i efterhand. ”Medarbetarna får inte vara rädda att göra fel. Det hämmar verksamheten”. ”Ingen annan chef har motiverat mig lika mycket som han”, säger en av hans före detta produktionschefer. ”Och man kunde vara hur oense som helst, men samtalet slutade alltid med ett skratt.”

Jo då, beröm gav han också. Till människor utanför organisationen poängterade han ofta och gärna att det var hans ”fantastiska medarbetare” som var orsak till framgångarna.

Ett ordentligt avtryck har han gjort hos många – Staffan Anger.

Hans Carlsson, Thomas Carlsson, Michael Ebert, Kerstin Flinck Olofsson, Gert Lundmark, Peter Morsing, Lilli-Ann Pettersson, Inger Porsander, Pia Virving.