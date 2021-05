Tillbaka i stan – för att skjuta Franke till tvåan: ”Motiverar mig verkligen”

Det är svinkallt på Råby IP denna torsdagskväll. VLT:s utsände bestämmer därför att vi håller oss inne, utanför omklädningsrummen, under vår pratstund med IK Frankes profilvärvning Jonathan Böckert.

Många minns säkert talangen som slog sig fram i VSK Fotboll redan som 16-åring och som under flera säsonger i norrettan var klubbens anfallsvapen.

Flytten gick från den grönvita delen av Västerås till det svartgula Hamre IP där spel med Skiljebo SK väntade i två säsonger.

Sen blev det tyst kring Böckert på lokal nivå. Senaste säsongerna har han tillbringat i grannkommunen Enköping och i stadens Sportklubb. Men nu är han tillbaka – och målet är att skjuta IK Franke från fotbollstrean till tvåan.

– Det känns bra att vara här, känslan var att efter en sämre säsong i Enköping var det dags att komma hem och spela på hemmaplan, säger Böckert.

Vad låg bakom dina blygsamma 257 minuter förra säsongen?

– ESK tog in en forward som spelat på högre nivå och när man bara spelar med en anfallare i det spelsystemet så blev det min plats han klev in och tog. Sen var det svårt att slå sig in under en säsong som blev kort på grund av corona.

Anfallaren hymlar inte om att han ser sig spela högre upp i seriesystemet än i division 3 men att möjligheten att spela hemma i Västerås och Frankes satsning uppåt gjorde honom intresserad.

– Känslan är att jag skulle kunnat spela högre upp i seriesystemet men då hade det blivit på annan ort. Det kände jag inte för, jag vill spela i Västerås. Franke har ett så bra lag att vi har en bra chans att kliva upp.

– Sen att jag känner en del spelare i laget gjorde att det föll sig ganska naturligt.

På sina tre säsonger i Enköpings SK gjorde Jonathan Böckert 32 mål, 18 av dem kom när laget vann fotbollstrean – nu vill han göra samma sak igen. Vinna.

– Det motiverar mig verkligen att komma ner till trean och vinna serien för andra gången. Självklart är jag medveten om att det är svårt att vinna en serie men Franke har en bra chans.

En comeback i Skiljebo var aldrig ett alternativ?

– Nja, jag har inte hört något från dem. Så svaret på den frågan är väl nej.

Du har hunnit bli 26 år – känner du att din rutin medför att du behöver ta ansvar i en ung trupp som Frankes?

– Man börjar bli en av de äldre i laget och det är klart att det kommer ett ansvar med det. Samtidigt tycker jag bara att det är kul, då känner man verkligen att man kommer hit av en anledning och jag mår bra av det.

Slutligen, vad kan man förvänta sig av er denna säsong?

– Det är svårt när man inte har spelat någon match, men jag känner på träningarna att det här är ett gäng av vinnare. Alla ger verkligen järnet på träning och det bådar gott.

– Sen har vi fått in många bra yngre spelare från VSK som jag varit imponerad av. Så jag tror absolut att vi är ett lag för toppen av serien, säger Jonathan Böckert.

Fakta/IK Franke

Premiär: Sundbybergs IK, 5 juni 13.00, Råby IP

Trupp: Linus Stegnell, Aron Hassanpour, Jakob Rylander, Andreas Nunez, Alexander Nordström Käll, Björn Hellblom, Daniel Johansson, Casper Olofsson, Ukash Mohamud, Anton Engström Appelfeldt, Liam Schweitz, Anton Fors, Linus Rytterström, Adam Nygren, Max Nordin, Elmer Östman, Jonathan Böckert, Italo Gonzalez Valenzuela, Beriar Rahmani, Lucas Pennanen.