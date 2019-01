Boende i Tillberga: "Det har blivit mer stökigt och oroligt de senaste åren"

Under söndagsförmiddagen var Tillbergabon David Axberg ute på den vanliga rundan med hunden Missmo, en runda där de passerar fritidsgården där två minderåriga pojkar knivskars allvarligt vid ett bråk under lördagskvällen. Och han tycker att det har blivit mer stökigt under de senaste åren.

– Jag har bott här i hela mitt liv och det händer mer nu än tidigare, det är sönderslagna fönsterrutor och annat, säger han.

Under lördagseftermiddagen var han i byggnaden som innehåller både idrottshall, badhus och fritidsgård.

– Jag såg en innebandymatch, och då var det lugnt. Men när jag gick den här rundan med hunden vid 20-tiden på kvällen lade jag märke till tre killar som stod en bit bort här, säger han och pekar mot skolbyggnaden.

Det var inte så att han kände sig hotad.

– Men när det ställer upp sig bredvid varandra lägger man ändå märke till dem, men de gjorde inget, fortsätter han.

Polisen hade under natten spärrat av ett stort område utanför sporthallen och fritidsgården. Under förmiddagen fanns tekniker på plats för att säkra spår, idrottshallen var dock öppen som vanligt.

En annan boende stannade till utanför den delvis avspärrade byggnaden för att höra om badhuset var öppet trots det som hänt. Han ansåg dock inte att det har blivit mer otryggt i Tillberga.

– Nej, det kan jag inte säga att jag tycker.

