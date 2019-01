Medborgarhuset öppnas som kriscentrum: ”Alla i Tillberga är berörda”

Anmäl text- och faktafel

Även Västerås stad och Svenska kyrkan är på plats i Tillberga. Kyrkan för att hjälpa på plats och Västerås stad för att utreda om kommunens krisberedskapsorganisation ska startas.

Men eftersom fritidsgården i Tillberga drivs av den ekonomiska föreningen Tillberga Grannskapsservice så är det just denna organisation som är närmast berörd. Många från Tillberga har redan hört av sig för att diskutera händelsen, samtidigt som Tillberga grannskapsservice har satt igång sitt arbete för att ge stöd i den lilla orten.

– Jag har inte gjort annat än att sitta i telefon under hela förmiddagen. Alla i Tillberga är berörda av en så hemskt händelse, berättar P-O Gottberg.

Västerås stads krisberedskapsarbete står också i startgroparna. Under förmiddagen informerade sig Västerås stad om händelseutvecklingen.

– Vi följer händelseutvecklingen noga och under förmiddagen har vi arbetat med att undersöka om några av målsägarna eller de misstänkta går på någon av de lokala skolorna. I så fall ska aktiviteter startas där under måndagen, när eleverna kommer, berättade Andreas Weiborn, som var Västerås stads tjänsteman i beredskap under söndagsförmiddagen.

Han kunde ännu inte ge besked om vilka skolor de inblandade gick på.

– Nej, då får ni fråga polisen.

Säkert är att Tillbergaskolans ledning är inkopplad.

– Vi arbetar med detta just nu, men mer jag inte säga, meddelade Eva Fahlbeck, rektor på Tillbergaskolan.

–