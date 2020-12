Tio fantastiska sätt att umgås – eller tio brädspel som räddar coronajulen

Anmäl text- och faktafel

Samla vännerna och familjen, alla som är symtomfria, så gott det går enligt myndigheternas instruktioner. Laga en god middag att äta i halvlek. Välj omsorgsfullt i dryckeskylen eller sätt på kaffet. Julmust till barnen förstås. Och kasta er över en gemensamma utmaning i papper och plast. Det är bra både för hjärnan och samkvämet.

Det är inte bara jag som tycker. Brädspelshobbyn växer enormt och har gjort det de senaste åren. Över hela världen. Det märks hos spelhandlarna, hos förlagen och jag märker det när jag pratar med folk. Det kan ju vara en spaning inifrån min egen bubbla, men jag tycker jag gör allt fler nya bekantskaper som åtminstone har prövat en del moderna spel (och gillat det).

Ett annat mätinstrument är den årliga och ständigt växande brädspelsmässan i Essen i Tyskland – Spiel. Den fick visserligen hållas digitalt i år, men drar nu för tiden över 200 000 besökare. Och visste du att det kommit nästan 4 000 nya brädspelstitlar bara i år?

Så säger du att du inte gillar att spela brädspel så tror jag helt enkelt bara att du inte har hittat rätt spel för dig. För det finns. Jag lovar.

Men skippa de där gamla skaviga ”klassikerna” som faktiskt inte har åldrats särskilt väl. Precis som mycket annat som är 30, 50 eller 70 år gammalt. Du envisas väl inte med att servera Kassler Hawaii på fredagskvällen för att det var spännande på 80-talet? Ja, i den här liknelsen är det Monopol som är kasslern, Den försvunna diamanten som är grädden med chilisås och TP som är burkananasen. Alltså: Kanske spännande när de kom. Inte så kul längre.

För det är skillnad. Ett modernt brädspel, larvigt eller allvarligt, med lång eller kort speltid, engagerar dig till sista draget och är konstruerat så dina kloka beslut faktiskt avgör om du vinner. De tar oftast kortare tid än de här ovan nämnda tidstjuvarna. Och tillfredsställelsen av att göra det där superdraget man planerat en stund är gränslöst mycket större. Du får helt enkelt mer spelupplevelse för varje investerad minut och krona. Så våga testa något nytt!

Goda råd för dig som vågar testa nya brädspel:

Regelböcker: Det kan kännas kämpigt att läsa regler ibland. Men ofta förstår man bara man fortsätter att läsa. Det brukar finnas en tanke med ordningen saker och ting presenteras i. Men sedan finns det dåliga regelböcker också. Själv föredrar jag att alltid läsa regler på engelska. Ibland är nämligen översättningarna bedrövliga och svårare att förstå. Testa också "how-to-play"-videor på Youtube om du behöver ytterligare stöd.

Att vinna: Det är väldigt kul, men det är inte så noga. Tycker jag i alla fall. Det är för att man samlas kring bordet och tar sig an en gemensam utmaning som jag fortsätter envisas att spela. För jag vinner faktiskt inte särskilt ofta.

Att känna sig dum: Det ingår. Jag gör det med varje nytt spel jag testar. Och den känslan gör att tillfredställelsen när man fattar blir ännu större. För du kommer att fatta. Till slut. Och då kommer du att vilja spela igen.

Att välja spel: Tänk på att det ska passa för antalet spelare, för engagemanget från spelarna, tiden ni har på er, platsen ni ska spela på och möjligen alkoholintaget. Om ni spelar spelet första gången, räkna med att det tar dubbla tiden. Fråga om hjälp du handlar i butik. Du kan också alltid kolla på boardgamegeek.com. Allt på deras topp 200-lista är värt att i alla fall testa, men även hundratals andra spel.

Att köpa spel: Det finns flera bra svenska sidor på nätet att köpa brädspel från, men stötta din lokala brädspelshandlare om du kan. Även om det kostar 20 kronor till. Annars finns ju allt att köpa på internet.

Pris: Det finns dyra brädspel, men de flesta är billiga. Det tycker jag i alla fall. Om man ser till antalet spelare, tiden varje person är underhållen och gånger man spelat så blir det ofta en mycket låg timtaxa. Det betyder också att ospelade spel är en dålig investering.

Tio analoga spel du borde testa:

Startups: En japansk liten pärla där du ska investera i rätt företag. Problemet är att så länge du har flest aktier i ett företag (en startup) får du inte köpa fler andelar. När rundan är över får majoritetsägaren betalt av alla andra som äger mindre delar i företaget. Lurigt, men enkelt! Och går att stoppa i fickan. Regler på engelska. 3-8 spelare, cirka 20 minuter. Lätt att ta med. Passar dig som gillar att spela på risker och leka affär.

Concordia: Ett fult men fantastiskt spel, med korta regler och stor spelupplevelse. Bygg handelsstationer och sälj varor runt medelhavet under antiken genom att spela kort från din hand. Korten som tillåter dig göra saker i spelet är samtidigt de kort som avgör vad du får poäng för i slutet av spelet. Så det gäller att skaffa sig den bästa kortkombinationen för att vinna. En utmaning eller något för den lite mer erfarne spelaren. Spelet är på engelska. 2-5 spelare, cirka 100 minuter. Passar dig som gillar att planera långsiktigt.

Happy Salmon: Ett mycket larvigt spel som passar bra till glöggen (men akta så ni inte spiller). Spelarna vänder upp ett kort i sin lek samtidigt. De letar efter en spelare med ett likadant kort i spelet. Har man samma utför man uppgiften på kortet tillsammans: High five, pound it, byter plats och så vidare. Sen vänder man nästa kort. Först att ha spelat ut alla kort vinner. Alla spelar samtidigt vilket gör att ingen behöver vänta. Regler på svenska. 4-6 spelare, cirka 3 minuter. Mycket lätta regler, lätt att ta med. Passar dig som gillar högljudda lekar.

Don't get got: Passar bra under hela kvällen. Varje spelare får en liten plastficka med fem hemliga uppdrag som det gäller att få andra att utföra utan att det inser att det har med spelet att göra. Som att hjälpa dig upp från golvet, som att kommentera på din huvudbonad och så vidare. Men blir man synad misslyckas du och måste stryka uppdraget. Alla spelar samtidigt, och gärna samtidigt som man har en middag eller annat samkväm. Spelet är på engelska. 2-10 spelare, cirka 30-300 minuter. Lätta regler. Passar dig som gillar att luras.

Architects of the West Kingdom: Ett spel där du genom att ställa ut dina pjäser, eller arbetare, på planen ska samla resurser för att bygga byggnader som ger poäng. Till skillnad från liknande spel kan du i Architects fånga in dina motspelares arbetare som du sedan kan växla in mot lösen. En utmaning eller något för den lite mer erfarne spelaren. Reglerna är på engelska. 1-5 spelare, cirka 60-80 minuter. Passar dig som gillar att köpa och sälja saker, men också bråka lite med grannen.

Exit: Ett escape room i en låda. Det här är en hel spelserie där ett spel är ett mysterium som man löser tillsammans. Det vill säga: varje spel går bara att spela en gång. Men det är väldigt klurigt och roligt. I vissa mysterium måste man klippa korten i mönster, leta ledtrådar på själva lådan och så vidare. Exit-serien finns både på svenska och engelska. 1-4 spelare, cirka 60-120 minuter. Passar dig som gillar att lösa gåtor och pussel.

Love Letter: En trevligt litet kortspel där du vill lista ut vad motståndaren kan ha på handen för att antingen slå ut henne eller undvika att själv bli utslagen. Finns både på svenska och engelska. 3-4 spelare, cirka 20 minuter. Lätta regler, lätt att ta med. Passar dig som gillar att bluffa.

Between Two Castles of Mad King Ludwig: Här bygger du två slott samtidigt med genom att välja brickor som ger olika poäng beroende på var de placeras. Det luriga är att du bygger dina slott med respektive bordsgranne. Så du spelar mot alla genom att samarbeta med två. Alla spelar också samtidigt vilket gör att ingen behöver vänta. Reglerna är på engelska. 3-7 spelare, cirka 45-60 minuter. Passar kungar med storhetsvansinne, men även dig som gillar att hitta bästa kombinationen

Azul: I det här spelet, som jag brukar spela med min mamma, ska du kakla en vägg med moriskt kakel. Det kluriga är att välja rätt erbjudande på marknaden för att få i hop den bästa kombinationen kakelplattor och se till att dina motståndare inte får det. Azul är en påkostad produktion med trevliga komponenter och det hela passar väldigt bra till kaffet, eller kanske ännu bättre till téet. 2-4 spelare, cirka 45-60 minuter. Lätta regler. Passar dig som gillar att samla på saker.

Bunny Kingdom: Välj två kort, spela dem och skicka sedan handen vidare. Så enkelt är det. Korten låter sig ställa ut dina kaniner på spelplanen eller ger dig extra poäng för var du ställt dem. Det kluriga är att inte skicka vidare fel kort till motståndaren och att förstå när det är dags att välja taktik. Alla spelar samtidigt så ingen behöver vänta. Reglerna är på engelska. 3-4 spelare, cirka 40-60 minuter. Mycket lättare att spela än vad reglerna känns att läsa. Passar dig som gillar snabba val.