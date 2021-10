Tolga om sin film: ”Barn behöver båda sina föräldrar" 

Tolga flyttade från Turkiet till Sverige 2004 för att studera. Han träffade då sin dotters mamma och blev kvar i Västerås. 2009 gick de skilda vägar.

– Man vet att det är ett rent slitage för vuxna under en separation och att barn inte mår bra.

Tolga kände saknad då han inte träffade sin dotter regelbundet under en period efter separationen. Men att uttrycka sina känslor med ord är inte alltid så lätt.

Då tog Tolga sin kamera och gjorde en kortfilm på 15 minuter, "All rivers find a way to the sea" där han förklarade sig med ljud, text och bild.

– Jag filmade hur jag mådde, det var ett experiment. Alla som såg filmen fick tårar i ögonen.

Tolga som alltid varit filmintresserad och tidigare skrivit manus fick en kick att göra mer film.

Bland annat blev det både reklam- och barnfilm, "Under Stora Eken". Nu i dagarna kommer även dokumentärfilmen "Stanna med mig" ut på Youtube. En film om vårdnadstvist där drabbade föräldrar kommer till tals.

– Jag har märkt att det finns åtskilliga föräldrar som inte mår bra.

– Både mammor och pappor kämpar, de blir utsatta för orättvisa och felbedömningar, men det är barnen som är viktigast och det är de som lider mest.

Melina spelar en roll i filmen. En ung flicka som saknar sin pappa.

– Det är en lite annorlunda dokumentär med filmkänsla där både fakta, sorg och längtan ingår. Jag vill att folk ska känna empati och förstå problemet, inte tycka synd om.

Tolga har finansierat filmen "Stanna med mig" med egna medel. Förutom intervjuer med ensamstående pappor har han även filmat utsikter över Västerås.

– Så det blir även lite reklam för Västerås.

Kommer det bli fler filmer i framtiden?

– Ja säkert, men nu ska jag ta en kort paus.

– Jag har ett par idéer, bland annat att få göra filmer åt kommunen, för att marknadsföra Västerås. Den andra är att samla ett filmintresserat team och spela in en långfilm här i Västerås, att få regissera den vore en dröm.

Mer om Tolga Ates:

Ålder: 43 år.

Familj: En dotter, (mamma, pappa och syskon i Turkiet.)

Bor: På Öster Mälarstrand.

Favoritfilm: "Jag har många. Jag gillar franska filmer, science fiction och fantasyfilmer.”

Lyssnar på: Klassisk- och filmmusik.

Andra intressen: ”Jag är en naturmänniska, gillar promenader och att cykla. Sedan tycker jag om att läsa böcker och att träffa vänner.”

Aktuell med: Filmen "Stanna med mig" som visas på Youtube.

Youtubekanal: "Tolga Ates toolGate true pictures”.