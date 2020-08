Toppbandet från Västerås ogillar att sälja sig: ”Just det, vi har spelning i kväll ...”

Han och sångaren Patric Lea bildade Leanids strax efter att de tagit studenten från Carlforsska gymnasiet. Snart anslöt gitarristen Jakob Öhlén, och Johan Cardona är sedan 2014 bandets trummis.

Samma år släpptes debutalbumet "A wildly". Det kan beskrivas som indie/pop/folk med starka americanainfluenser. Ända sedan dess har man arbetat med uppföljaren, som också kan etiketteras indie/pop/folk, vilket skulle ha spelats in denna sommar.

– Vi tvingades ställa in på grund av sjukdom, men vi hoppas kunna spela in albumet under tidig höst i stället, säger basisten Claes Nordquist.

Sju års arbete med ett och samma album. Hur har processen sett ut?

– Vi har skrivit många fler låtar än de elva som kommer med. Ibland känner man att något blir najs, och ibland inte. Vi har velat att alla låtar ska passa just det här albumet, säger trummisen Johan Cardona.

Det går objektivt att konstatera: Leanids håller och har alltid hållit en mycket hög musikalisk nivå. Melodierna och sången får en att tänka på helt andra ord än ”lokalband”.

Men på ett område kan västeråsarna bli bättre: att göra större väsen av sig.

– Har vi en spelning i Stockholm kanske vi skriver på våra sociala medier i bilen på vägen dit att ”just det, vi har spelning i Stockholm i kväll. Kom om ni vill, men ni behöver inte”. Haha, ungefär så kan man sammanfatta vår nivå av pr, säger Johan Cardona.

En stor del av dagens musikbransch, vare sig man gillar det eller inte, är att nå ut i alla olika sorters forum.

Och med kommande albumet tänker Leanids göra sin största ansträngning hittills.

– Innan vi släpper låtarna på Spotify ska vi höra oss för och se vad som är bäst att göra, exempelvis höra av oss till olika bolag. Sedan förändras det ju snabbt i dagens musikbransch – vad som är bäst att göra, alltså. Så vi får se vad som är bäst att göra år 2026 eller så, skrattar Claes Nordquist, och syftar på det utdragna arbetet med albumet.

– Kanske är det att skicka ut albumet i hologram med vibrerande undervattenshögtalare. Vi får se.

Vi sitter i Leanids replokal i Växhuset och Johan Cardona och Claes Nordquist konstaterar det som lyst igenom under hela intervjun.

– Vi finner den största glädjen i att spela musik och för oss är det helande att spela musik. Att ta en paus från allt annat och skapa tillsammans i grupp och ha små delmål; någon spelning, någon inspelning, någon musikvideo. För många är säkert den stora drivkraften att det ”ska gå bra”, och det har vi respekt för. Självklart vill vi att det ska gå så bra som möjligt för oss också, och med det här albumet ska vi verkligen försöka. Men anledningen till att vi spelat tillsammans i tolv år är att musiken skänker oss glädje.

Inställda evenemang till följd av coronapandemin innebär att fredagens VLT osignat-framträdande blir Leanids första för året.

Tankar?

– Oerhört smickrande att ni vill att vi ska spela, och det ska bli fantastiskt kul att äntligen få spela musik inför publik igen, samtidigt som vi följer alla restriktioner, säger Johan Cardona.

Leanids kommer enbart framföra hittills osläppt material. En av låtarna kommer att framföras tillsammans med klassiskt skolade Jan Daniels (pianist) och Piet Daniels (dragspelare).

Leanids första album kan du lyssna på här.

OBS! Platserna till VLT osignat på Västmanlands teater under fredagskvällen är fullbokade.