Toppchefen om ABB:s plan som drivs i det dolda: ”Industrin är the place to be”

Vi träffas på Finnslätten i ABB:s stora utställnings- och utbildningshall fylld med robotar. Adressen är konsekvent: Elektronikgatan. Jag med bultande oro för uppvärmningen av jorden och den snabba förbrukningen av råvaror, Lena Westerholm med en fast övertygelse om att det inte är för sent, om att en stor del av lösningen finns i tekniken.

– Jag tror inte att vi kommer tvingas leva radikalt annorlunda för att rädda jorden. Men vi måste göra mer – med mindre resurser. Vi kommer att leva smartare. Inte sämre. Och vår enorma förtjusning i att äga kommer att förändras till att vi delar, lånar, hyr.

Lena, som är hållbarhetschef för ABB Sverige och även globalt för affärsområdet Robotics, är en av ABB-koncernens ganska fåtaliga kvinnliga toppchefer, 13 procent av de höga cheferna är kvinnor.

ABB:s ledning har nyligen antagit en ny strategi för hållbarhet fram till 2030. Då ska ABB:s nettoutsläpp av koldioxid vara noll.

– Vi har redan identifierat hur vi kan minska utsläppen med 80 procent. Nu gäller det att hitta de återstående 20. Men det kommer vi att göra!

Lena Westerholm nästan bokstaverar svaret för hur detta ska gå till. Det handlar inte om helt nya uppfinningar eller omfattande nedläggningar, det handlar om G-N-E-T-A-N-D-E. Om att byta fläktar, förse maskiner med sensorer som larmar när det är dags för underhåll, se över belysningen, byta bensinbilar mot eldrivna, utrangerade maskiner skickas till återvinning och transporterna får inte gå halvtomma.

Den nya strategin omfattar också kunder och leverantörer. Ett av målen är att reducera kundernas koldioxidutsläpp med 100 megaton, lika mycket som släpps ut av 30 miljoner bensinbilar årligen. Så har ABB till exempel försett SCA i Munksund med sensorer till tusentalet stora och små motorer, som direkt rapporterar om någon av dem förbrukar mer energi än nödvändigt eller går på halvfart.

Gneta är alltså ett nyckelbegrepp. Men det finns ett till, som Lena Westerholm gång på gång återkommer till. Det är standardisering. Olika företag och olika länder måste mäta prestanda och utsläpp med samma mått. Bara det som kan mätas, går att jämföra.

Lena kom till Västerås för drygt 20 år sedan som nyutexaminerad miljövetare, ABB hade erbjudit ett vikariat inom forskningsverksamheten. Där fanns internationella kolleger och en bra chef. Hon träffade en kille som introducerade henne till långfärdsskridskor och segling på Mälaren, det blev två barn. I dag är hon alltså en av ABBs toppchefer.

– Jag skulle önska att unga människor som vill rädda vårt jordklot förstår att industrin är the place to be, det är där man kan göra skillnad på riktigt.

Lena Westerholm menar att industrin ligger före politiken. Att de radikala lösningarna fortfarande snarare presenteras från styrelserummen än på partikongresserna.

Men det är inte många år sedan som hållbarhetsfrågor mest var ett pynt i årsredovisningen. Något som klumpades ihop med kommunikationsfrågor eller togs om hand av HR-avdelningen.

– Klimatpolitik handlar om resurshantering. Och vilken ledare vill vara dålig på resurshantering? Det vore en ekonomisk och kvalitetsmässig katastrof. Med EU:s avgifter för koldioxidutsläpp börjar det också bli rejält kostsamt att inte prioritera hållbarhet.

FAKTA:

► ABB är ledande leverantör av automation, robotar och elektrifiering med 105 000 anställda i 100 länder. Företaget är Västerås största privata arbetsgivare med 2 700 anställda. Omsättning 260 miljarder kronor. Huvudkontor i Zürich.

► ABB, Mälarenergi och Västerås stad bygger upp en digital tvilling av Västerås nya resecentrum i den nya stadsdelen Mälarporten för att simulera hur byggnaden kan optimera stadens energibehov. Detta är en del av projektet ”Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet” – en stor strategisk satsning för att kunna dra mer nytta av artificiell intelligens AI.

► Vision Finnslätten: förhoppningar om att skapa ett Mälardalens Silicon Valley med 40 000 arbetstillfällen, ett centrum för elektrifiering och batteriteknik. Det är storföretag, bland andra ABB, Västerås stad, Mälardalens högskola och fastighetsbolaget Kungsleden som står bakom satsningen. Hit ska man ta sig med eldrivna transporter. Ett eget tågstopp och en internationell skola finns i planerna.