Torbjörn Tännsjö: “Tomrummet är det största hotet mot demokratin” 

För knappt ett år sedan skrev den Västeråsbördige tänkaren och vänstermannen Torbjörn Tännsjö en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter där han argumenterade för att inrätta en global diktatur. Torbjörn Tännsjö hävdade att de mellanstatliga och demokratiska processerna är för långsamma för att hantera det allt mer akuta klimathotet. Nu plötsligt har han tillsammans med en annan filosofiprofessor, Folke Tersman, skrivit en bok som försvarar demokratin.

– Jag är fortfarande övertygade om att vi behöver en global despoti, tiden är helt enkelt för knapp för att hinna avvärja klimathotet på demokratisk väg. Vi måste sluta upp med all användning av fossila bränslen genast och något sådant kommer bara en despot kunna tvinga fram. Jag tänker mig företrädesvis att individerna i FN:s säkerhetsråd skulle ta sitt ansvar och inrätta en sådan despoti, de skulle vara tillräckligt starka för att tvinga resten av världen till lydnad, säger Torbjörn Tännsjö.

– Ofta får man höra att ett despotiskt styre inte kan genomdriva sådana förändringar, men det är fel, tvärtom är det just despoter som historiskt sett raskt kunna ta sådana beslut medan demokratier har varit ineffektiva, fortsätter han.

Det hindrar inte att Torbjörn Tännsjö liksom Folke Tersman är demokrat och betraktar de demokratiska samhällena som de bästa.

– Det här är första gången svenska filosofer skriver om demokrati och det är en bok som handlar om höga demokratiska ideal. Det vi ser är att demokratiska samhället gör det lättare för människor att leva goda och lyckliga liv, demokratier tenderar till att utjämna ekonomiska skillnader och sprida välfärd på ett vis som leder till stabilare stater.

Den tyske upplysningsfilosofen Immanuel Kant lanserade på 1700-talet den demokratiska fredstanken. Han tänkte sig att en världsfred skulle kunna uppnås om alla eller merparten av alla länder styrdes demokratiskt (eller snarare “republikanskt”) och att folk inte skulle dra krig över sig själva om de själva i stället för kungar fick bestämma. Kants vidare tanke var att dessa sedan skulle ingå i fredsförbund som grundade sig på gemensamma regler och lagar. Därefter skulle fler och fler stater ansluta sig och också bli demokratiska.

Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö har en liknande, men ändå helt olik, tanke om hur en global demokratisk ordning skulle kunna uppstå. En ordning som de är överens om är nödvändig för mänsklighetens och jordens överlevnad, sammanslutningar som EU är helt enkelt för små och för svaga för att rå på globaliseringens skadeverkningar.

– Samtidigt tänker sig Kant att det här är ett sätt att hantera “allas krig mot alla”, han vill inte som vi etablera en överordnad global stat. Vi vill göra en statsbildning som länder kan ansluta sig till. Det skulle inte innebära att nationalstaterna försvinner, utan det skulle i det globala sammanhanget fungera på samma vis som våra kommunfullmäktigen i förhållande till svenska staten.

Men hur trovärdigt är det att vi egentligen får till en sådan utveckling? I “Folk & vilja” påpekar Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö att det faktiskt tagit ett halvt årtusende för den svenska staten att sedan Gustav Vasas dagar utvecklas till den demokrati den ännu är.

– Folke är betydligt mer optimistisk än vad jag är, jag tror som sagt inte att tiden finns.

Den äldsta kända demokratin i mänsklighetens historia tog form Aten i början av 500-talet före Kristus och fanns kvar som styrelseskick i den grekiska stadsstaten i nära två sekler, betydligt längre än de demokratier som finns i dag och som vi historielöst tenderar att ta för givna. Den demokratiska kulturen var synnerligen unik och stark i Aten, även efter att den makedonske kungen Filip II erövrade staden 338 år före Kristus så levde demokratiskt beslutsfattande kvar rörande inre angelägenheter under flera sekler.

Det atenska styrelseskicket var en direktdemokrati, alla stadens fria män över 21 år fick delta i besluten och inneha olika uppdrag i stadsstatens tjänst, de var jämlikar och ägde en röst var i folkförsamlingen. I dag är det för oss främmande att varken kvinnors eller slavars (att sådana över huvud taget fanns) röster räknades, men den jämförelsen är orättvis när man betänker hur unik demokratin i Aten var i förhållande till hur resten av världen då såg ut. Det var trots allt var tredje atenare, någonstans mellan 20 000 - 40 000 invånare, som fick vara med och fatta beslut och kvalificerade sig för olika offentliga ämbeten. Stadens rättsväsende bestod av 500 män som lottades ut att avgöra mål och förkunna straff i en folkdomstol, samtidigt det fanns ingen poliskår och varje fri man ägde rätt att beväpna sig och att själv försvara sin frihet och sina intressen. Aten hade till skillnad från en del andra grekiska stadsstater inte heller någon skriven konstitution, alla stadens institutioner och politiska traditioner bars helt enkelt upp av att den demokratiska andan genomsyrade samhället.

Efter Atens fall fanns det demokratiska inslag i den romerska republiken och i de italienska stadsstaterna under medeltiden, liksom i den germanska och skandinaviska traditionen att välja sin kung. Det är först under 1900-talet demokratierna blommat ut, även om forskarna i dag endast betraktar en tiondel av världens demokratier som fullt utvecklade, bland dessa återfinner vi länder som Sverige, Norge, Danmark, Nya Zeeland, Nederländerna och Kanada.

I den atenska andan har Torbjörn Tännsjö och Folke Tersman en snäv definition av demokrati och betraktar den som en metod för beslutsfattande som i sig inte har något egenvärde.

– Det är en beslutsmetod där allas röst är lika mycket värd och som leder fram till att majoriteten bestämmer. Politiskt sett är jag vänsterradikal och Folke gråsosse, men vi undviker alla prefix, som “liberal demokrati” exempelvis. De implicerar att det finns en massa andra värden som ingår i vad som är demokrati, men vi vill ha ett begrepp som gör att vi rent kan studera och diskutera demokrati.

Sedan antikens Aten har skarpa invändningar mot demokrati formulerats. De berömda filosoferna Sokrates, Platon och Aristoteles var alla kritiker av demokratin och förordade i stället att upplysta eliter skulle styra. Skälet till det var att de uppfattade att vanligt folk helt enkelt inte kunde förvärva de kunskaper och egenskaper som krävs för att bli goda statsmän och fatta kloka beslut.

I sitt försvar av demokratin utgår Torbjörn Tännsjö och Folke Tersman från den brittiske 1800-talsfilosofen John Stuart Mills argument för yttrandefrihet. Mill hävdar att vår moraliska rätt att bilda och yttra egna uppfattningar egentligen kringskärs redan när vi lagstiftar om yttrandefriheten och definierar den. Han ser endast två legitima inskränkningar av yttrandefrihet, att förbjuda direkta hot och rent förtal (samtidigt skulle han utan tvekan exempelvis underkänna den svenska lagen om hets mot folkgrupp som ju ytterst handlar om att förbjuda åsikter). För Mill är yttrandefriheten instrumentell, genom att tillåta alla människor att komma till tals och yttra vad de vill kan vi som samhälle komma närmast sanningen. Åtskilliga gånger i historien har minoritetsuppfattningar som först ansetts vara aparta eller rent farliga vartefter vunnit gehör eller visat sig vara faktiskt riktiga. På samma är det med demokratin hävdar Torbjörn Tännsjö och Folke Tersman, genom att låta alla bli del av beslutsfattandet kommer vi bäst fram till vad som är riktigt.

Aristoteles, som var en av demokratins kritiker, framlade ändå ett starkt skäl för demokrati, det så kallade “knytkalasargumentet”. Han hävdar att precis som ett knytkalas blir bättre än om en enskild värd själv bekostar festligheterna så blir det riktigare beslut om flera män med olika dygder och klokheter går samman och fattar dem. Samtidigt varnar Aristoteles för demokratins förtryckande tendenser, att en majoritet utan begränsningar tvingar sin vilja på en minoritet. Han oroade sig för egendomsrättens avskaffande i Aten, men historiskt hade också folkdomstolen dömt den store Sokrates att tömma giftbägaren efter att denna ansetts ha uppviglat mot folkstyret med sin demokratikritik.

Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö avfärdar konstitutionella hinder för majoritetstyranni, som exempelvis i USA där konstitutionen och Högsta domstolen kan sätta stopp för majoritetens vilja. I Sverige avrådde exempelvis Lagrådet nyligen från att stifta samtyckeslagstiftningen, men som justitieminister Morgan Johansson (S) påpekade var även denna instans en gång i tiden emot införandet av kvinnlig rösträtt och avskaffandet av dödsstraff. En jämförelse kan dras med de försöka som USA:s högsta domstol gjorde för att förhindra den demokratiske presidenten Franklin D. Roosevelts ekonomiska politik med New Deal på 1930-talet. I dag betraktas hans infrastruktur- och välfärdsprogram som det som räddade USA ur depressionen och hindrade landet att hamna i reaktionära krafters händer. I kampen mot presidenten insåg snart domarna att deras egen makt var i fara då hela institutionen riskerade att hamna i opinionens onåd.

I stället framhåller Torbjörn Tännsjö och Folke Tersmant den svenska representativa demokratin i riksdagen som ett bättre sätt att skydda minoriteter.

– I en demokrati är det ofrånkomligt att majoriteten bestämmer över minoriteten, samtidigt garanterar fördelningen av riksdagsplatserna att åsiktsminoriteter alltid kan få sina röster hörda och representerade och möjligheten att övertyga de andra ledamöterna och folket om att deras uppfattning är rätt.

Ett obehagligt och allvarligt svenskt fall av majoritetsförtryck var när svenskar under många år tvångssteriliserades i syfte att “förädla” befolkningen. Samtidigt fanns det hela tiden oppositionella röster, inte bara ute i samhället utan också inom politiken. Högerpartiets Hjalmar Hammarskjöld, liberalen Natanael Gärde och socialdemokraten Georg Branting var riksdagsmän som delade kommunistparitets konsekventa uppfattning om att det var ett statligt övergrepp.

För Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö är så kallade demokratiska rättigheter något sekundärt, de finns för att de gynnar den demokratiska beslutsgången. I Aten hade man folkdomstolar, men de två filosoferna ser att ett mer rättssäkert system är till gagn för det demokratiska systemet då människor inte riskerar att bli godtyckligt dömda. De går så långt att de vill att det svenska nämndemannasystemet ska avskaffas, politiker ska helt enkelt inte ha något med rättsprocessen att göra.

– Vi vill professionalisera de svenska domstolarna så att det endast är jurister där. Det är en stor frestelse för politiska nämndemän att bedriva sin politik i rättssalen. Jag har själv stött på vänsterpartister som har den totalitära uppfattningen om socialismen att de måste verka för den i alla sammanhang, också i rättssalen.

Friheten är något som är förknippat med demokrati, vi har exempelvis nämnt rätten att fritt få bilda och uttrycka sin uppfattning. Den ryskfödde brittiske filosofen Isaiah Berlin gjorde på 1950-talet den centrala distinktionen mellan negativ och positiv frihet. Men negativ frihet menar vi att människor ska slippa hinder för att göra saker, medan positiv frihet handlar om att få tillgång till sådant som sjukvård och skolgång för att får frihet till att kunna göra det du vill. Liberaler betonar ofta den negativa friheten, medan socialister vurmar för den positiva frihetssynen.

Samtidigt finns det en tredje variant av frihet, nämligen den republikanska. Denna uppfattning om friheten härstammar från den romerska republiken och kan spåras i det amerikanska samhället. Romarna noterade att vi kan bli ofria om något ostraffat har möjlighet att dominera oss och hindra oss från saker vill göra. Här finner vi grunden till lagar som sätter upp regler för en korrekt uppsägning, syftar till att förhindra diskriminering eller skyddar oss från andras godtyckliga våld. Demokratin kan här fungera som en “antidominans”-kraft och genom det folkliga inflytandet för över statens myndigheter kan folket också sätta gränser för den med tiden allt mer dominerande staten.

– Jag är däremot skeptisk till det republikanska frihetsbegreppet. Jag menar att det finns lägen där inget kan mota dominansen, ta exempelvis en befälhavare på en kärnvapenbestyckad ubåt, han har total dominans över oss andra och vi kan inte göra något åt det.

Den irländske författaren och socialisten Oscar Wilde hävdade att felet med socialismen är att den tar för många kvällar i anspråk, den är för tidsödslande. Förr var Torbjörn Tännsjö av den uppfattningen att samhället fullt ut skulle demokratiseras genom ett gradvis införande av direktdemokratisk rådssocialism liknande den som fanns i den tidiga Sovjetunionen eller i dag på Kuba. Med tiden har han ändrat sig och blivit en stark anhängare av representativ demokrati av det slag som finns i Sverige. Skälet är att han insett att människor inte har tid att engagera sig i beslutsfattande och behöver representanter som kan lära sig det politiska hantverket och bättre sätta sig in i frågorna som ska avgöras.

– Som vänsterpartist och aktivist har jag själv insett att jag ibland på ideologiska grunder engagerat mig i sakfrågor som visat sig vara mycket mer komplicerade än jag först anade. Jag stred bland annat för att få bort momsen på mat till dess att jag träffade en ekonom som hade mycket goda argument för varför köp av livsmedel ska beskattas.

– Ett annat ideologiskt laddat område där jag själv börjat tvivla är frågan om marknadshyror. Även ur ett vänsterperspektiv finns det goda skäl att låta marknaden sätta hyrorna, det skulle bryta de privilegier människor som sitter på attraktiva hyresrätter har och stoppa omvandlingar till bostadsrätter samtidigt som vi skulle få fler, billigare och bättre hyreslägenheter.

Samtidigt ser Torbjörn Tännsjö en del vinster med rådgivande folkomröstningar.

– När det gäller sådant som omröstningarna om kärnkraften, EU och EMU har de den fördelen att de blir väldigt folkbildande, människor engageras och det är bra för demokratin.

En skarp modern kritiker av demokratin är filosofen Jason Brennan som i sin bok “Efter demokratin” (2016) hävdar att det moderna samhället blivit så komplext och oöverblickbart att det är för svårt att styra demokratiskt, vanliga väljare är helt enkelt för okunniga.

Brennan utgå främst från hemlandet USA där det finns fog för hans uppfattning, trots att enorma pengar har plöjts ner i utbildningsväsendet är många amerikaner dåligt insatta i hur deras samhälle fungerar. När kunskaperna hos väljarna mäts visar det sig att högutbildade, konservativa vita män med höga inkomster som röstar på Republikanerna är mest kunniga om hur det amerikanska samhället ser ut och hur politiken faktiskt fungerar, medan svarta kvinnor med låg utbildning och små inkomster vet minst. Det leder till problem när olika politikers insatser ska bedömas, Brennan vill därför (något som också Republikanerna på delstatsnivå i praktiken ägnar sig åt) begränsa rösträtten till dem som också vet mer om politiken och kan bedöma politiker. I förlängningen finns är också en idé om att den politiska makten ska inskränkas till förmån för medborgarnas frihet att göra mer som de vill.

– Det Brennan ringar in är ett synnerligen amerikanskt problem, svenska väljare är betydligt bättre informerade än amerikanerna. Han ingår i en lång tradition av västerländska tänkare som underkänner vanligt folks förmåga att bestämma. Hur demokratin ska begränsas eller avskaffas är Brennan otydlig med och jag undrar om det egentligen är det han vill. Brennan tycker att varje människa har rätt att göra vad de vill med sig själva så länge det inte påverkar någon annan, därför uppfattar han också politiker som några som utövar makt över andra.

– Samtidigt kan man säga den representativa demokratin vi argumenterar för är en sorts eftergift för den elitism som Brennan och andra står för, vi tror inte heller att det är lämpligt att alla ska ta beslut om allting.

En annan viktig poäng Brennan gör i sin kritik av demokratin är att den tenderar att korrumperas. Det är inte bara amerikanska politiker som tjänar betydligt mer än genomsnittsamerikanen, han på visar exempelvis att svenska politiker i regel är betydligt mer välbeställda än deras väljare. Det här är inget obetydligt problem att stora pengar styr politiken i USA. Studier visar också att de rika har ett så kraftigt inflytande över det politiska livet i exempelvis både Sverige och Tyskland att beslut som riskerar att missgynna dem helt enkelt inte tas. De förmögna har en synnerligen god förmåga att koordinera sina intressen och sin opinion. I “Folk & vilja” pekar Torbjörn Tännsjö och Folke Tersman på hur det nyliberala ekonomiska tänkandet med strävan efter låga skatter, fri konkurrens och lite reglering fått grepp om hela samhället.

– Jag är fortfarande tillräckligt mycket marxist för att tro att det knappast är idéerna utan pengarna som styr. Jag har ofta förundrats över hur socialdemokrater och kamrater i Vänsterpartiet har kunnat rösta igenom beslut som helt strider mot ekonomiska jämlikhetssträvan den. På så vis är det korrumperade, det faller sig naturligt att man röstar på det som gynnar en själv.

Professionaliseringen av politiken tycks oundviklig, samtidigt är den inte oproblematisk.

– Jag tänkte på det när Miljöpartiets förra språkrör Isabella Lövin avgick nyligen, när hon sa att hon nu skulle “lämna politiken”. Det blir som att politiken bara är ett jobb eller karriärväg bland många andra.

Den svenska riksdagen har den stora fördelen att dess mandat är fördelade så att de proportionerligt visar hur svenska folket är ideologiskt orienterat, samtidigt har det visat sig att politikerna i sakfrågor ofta har uppfattningar som är helt annorlunda än deras väljare. Det här är ett utslag för den representativa demokratin förstås, de folkvalda har kunnat fördjupa sig mer i ämnet än gemene man, samtidigt kan det visa på att politikerna och det parlamentariska systemet är allt svagare rotat i befolkningen.

Högerpopulismen som växer sig allt starkare har pekats ut som ett hot mot det demokratiska systemet, men Torbjörn Tännsjö har hävdat att den med sitt folkliga engagemang också väcker liv i den. Ett exempel är Sverigedemokraterna vars inträde i svensk politik gjort att många människor med lägre utbildning och inkomster börjat rösta och engagera sig i politiken. Samtidigt växer tendensen att genom förbud försöka hindra människor att uttrycka sin uppfattning eller att organisera sig utifrån sina politiska idéer.

– Jag hävdar fortfarande att demokratin behöver populismen. Det demokratiska tomrummet är det allra största hotet mot demokratin, det är absolut min övertygelse. Min bild är att det går att diskutera med de allra flesta människor och ett effektivt sätt att montera ner demokratin och inför despoti är att försöka hindra människor från att vara en del av den.

I “Folk & vilja” pekar Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö på problemet med identitetspolitiken och det växande intresset för “luftiga” värderingsfrågor enligt den så kallade GAL–TAN-skalan debatten, där det globala, alternativa och liberala mycket förenklat ställs mot det traditionalistiska, auktoritära och nationalistiska. Den vanlige genomsnittlige väljarens intressen riskerar att försvinna från politiken och det kan som i USA få effekten att tämligen ovanliga kandidater som Barack Obama och Donald Trump väljs till presidenter.

– Identitetspolitiken har möjligen sina poänger, men den fokuserar på frågor som egentligen inte är av någon stor betydelse. Det som är bra i riksdagen är att budgetarbetet tvingar in partierna i den traditionella vänster-högerskalan när det gäller den ekonomiska politiken.

I både USA och i Sverige har vi sett hur vänstern traditionella väljare bland arbetarklassen nu går över till att rösta på de högerpopulistiska partierna. Det tycks ha en materiell grund, endast Portugal som i stället för nyliberal och konservativ åtstramningspolitik i socialistisk anda satsat på ett starkare samhälle har sluppit både högerextremism och ekonomiska bekymmer. I de andra länderna finns det fog för vanligt folks missnöje, den amerikanska arbetarklassen har sedan 1970-talet fått det väsentligt sämre och även i Sverige växer den ekonomiska ojämlikheten. Studier visar nu på att svenska arbetarklasskvinnor födda efter 1990 riskerar att leva kortare än tidigare generationer på grund av social och ekonomisk stress. Samtidigt riskerar LO att även förlora de kvinnliga medlemmarna till SD.

– Och den frågan är inte diskuterad i dagens svenska politiska debatt över huvud taget. Det är ett problem att dagens vänster inte kan närma sig vanliga arbetarväljare på grund av att de hyser vissa värderingar. Men det finns de som försöker, som Åsa Linderborg och Göran Greider i deras bok "Populistiska manifestet" och Nooshi Dadgostar som nu kandiderar till partiledarposten i Vänsterpartiet. Jag är exempelvis inte själv säker vem av Joe Biden och Donald Trump jag själv skulle lägga min röst på.

Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö identifierar brist på demokrati som demokratins största problem, politiken är alldeles för begränsad för att kunna hantera följderna av den ekonomiska globaliseringen. Föreningssverige försvagas gradvis och det folkliga engagemanget i de politiska partierna avtar.

Torbjörn Tännsjö och Folke Tersman är i själva verket för en expansiv demokrati. De tänker sig att befolkningen ska kunna tränas i demokrati och få ett större förtroende för systemet genom att öka deras möjligheter att få bestämma på sina arbetsplatser. I Sverige innebar Medbestämmandelagen instiftad 1976 ett steg i den riktningen, medan arbetarrörelsen misslyckades med att stärka sin ekonomiska inflytande genom löntagarfonderna.

– Då var det genom facken som inflytandet skulle öka och det är egentligen inte samma sak som att de anställda ska få vara med och bestämma. Det gäller förstås också att de vill vara med och bestämma, det är en arbetsam sak att behöva ta ett större ansvar för sin arbetsplats.

Internationellt sett finns det stora företag som styrs och ägs av arbetstagarna, exempelvis baskiska Mondragon, ett av Spaniens största bolag som med sina över 80 000 anställda och tillgångar på nära 250 miljarder kronor är en av de största spanska arbetsgivarna. Svenska varianter är exempelvis småländska Ljuders Nickelsilverfabrik som sedan 40 år tillbaka ägs och drivs av arbetstagarna eller Handelsbankens Oktagonen som sedan 1973 fördelat delar av sin vinst till de anställda. I andra länder är det vanligare med företag som ägs och styrs av de anställda och det har visat sig minska risken för överdrivna vinstuttag och bättre arbetsmiljöer. Ett skäl till att det exempelvis är betydligt vanligare med sådana företag i USA än i Sverige är att lagstiftningen är mer uppmuntrande där.

Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö tänker sig därför att en demokratisering av arbets- och näringslivet ska ske på gradvis och frivillig väg.

– Det indirekta styret tenderar att göra politiken till ett yrke för alla i toppen. Hur ska man motverka att basen skärs av och domnar bort? Kan vi blåsa liv i Unga Örnar på nytt? Troligen inte. Lösningen ligger i att hela folket också får bedriva politik på betald arbetstid, en slags företagsdemokrati. En total professionalisering av politiken, kunde man säga, men med utrymme också, förstås för de idealistiska moment som ändå överlever, såväl i toppen som i basen.

Själva är de inspirerade av styrelseformen i den akademiska miljön som de känner väl. Det kollegiala beslutsfattandet fungerar inom i universitetsvärldens institutioner och fakulteter.

– Jag var med när demokratiseringen av universiteten började och det var en smärtsam process för de som tillhört det gamla professorsväldet. En sådan som jag som var van vid demokratiskt arbete från mitt engagemang i Vänsterpartiet hade lätt att orientera mig, jag ställde propositioner och blev ofta vald till ordförande. Det gjorde det lätt att genomdriva reformer därför de gamla professorerna var ostrategiska och ingenting förstod om demokrati, det blev bara upprörda och började skrika eller springa ut ur rummet. Med tiden blev de också ersatta av demokratiskt sinnade yngre professorer som mig och Folke.

De två filosoferna gör vitt skilda tolkningar av det som skett i världen nu under coronapandemin. Folke Tersman ser att demokratiskt valda regeringar har kunnat genomdriva tuffa och bestämda åtgärder och tror att vi kommer får se ett globalt och övergripande hälsosamarbete mellan länder framöver.

– Jag tolkar det som händer helt annorlunda, jag tycker snarare att vi sett hur länder glidit ifrån varandra och dessutom verkar kunna hantera smittan helt på egen hand. Det ska bli spännande att se hur man hanterar vaccinen framöver, säger Torbjörn Tännsjö.

Nej, han har blivit djupt pessimistisk om människans och planetens framtid. Som övertygad utilitarist är hans uppfattning sådan att vi hela tiden ska verka för att öka lyckan i världen, att bidra till att lusten växer.

– Jag tycker att människans överlevnad är viktig därför att vi är varelser som har förmågan att bli lyckliga. Det är det inte alla som tycker så, många filosofer är snarare av uppfattningen att människans överlevnad är oväsentlig, eller intar en rent pessimistisk hållning där de anser är bättre att vi dör ut för att livet ändå är så fruktansvärt. Jag har exempelvis debatterat den här frågan med den finländske filosofen Georg Henrik von Wright som har hävdad människans undergång är något lika obetydlig som “en pipa snus” i det stora perspektivet.

– Pessimismen är något som har tvingat sig på mig, jag är i grunden en väldigt positiv person och har alltid tidigare varit framtidsoptimist. Jag har till och med skrivit artikeln “It´s Getting Better, Better, Better All the Time” inspirerad av en Beatles-låt som handlar just om vårt ständiga framåtskridande. Men nu, för varje rapport om klimatet som kommer visar det sig hela tiden att situationen är allvarligare och värre än vad vi tidigare har vetat.

– Nu tror jag att allt egentligen är försent, det är bara “livbåtsetiken” som återstår, vi måste se till att någon grupp eller några få grupper av människor kan överleva i framtiden så att de kan föra mänskligheten vidare. Jag har sex barn och elva barnbarn och jag tycker det här är fruktansvärt. Hur ska det gå för de där små? Vad är det för ohygglig framtid de möter?