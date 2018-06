Brand stoppade tågen på Mälarbanan – förseningar under eftermiddagen

Anledningen var en brand som utbröt i Upplands Bro. Branden och släckningen av branden innebar att all tågtrafik – alltså såväl SL:s pendeltåg som SJ:s fjärrtåg och all annan tågtrafik – ställdes in i båda riktningar.

Det brann, enligt uppgifter till Aftonbladet, i ett en buss och ett vedlager med omfattande rökutveckling alldeles söder om Bro stationsområde.

Strax före klockan 16 meddelade Trafikverket att tågen åter rullade igen.

Mer information om eventuella följdförseningar finns på Trafikverkets hemsida för trafikinformation.

Information finns även på SJ:s hemsida för trafikinformation.

Hur branden påverkade pendeltågen informeras om på SL:s hemsida.