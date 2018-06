Brand stoppar tågen på Mälarbanan

Anledningen är en brand som utbrutit mellan Kungsängen och Bro. Branden och släckningen av branden innebär att all tågtrafik – alltså såväl SL:s pendeltåg som SJ:s fjärrtåg och all annan tågtrafik – ställts in i båda riktningar.

Det kan alltså bli aktuellt med inställda och försenade tåg samt ersättningsbusstrafik förbi tågstoppet under släckningsarbetet och även följdförseningar när branden är släckt.

Det finns ännu ingen prognos för när trafiken kan vara igång igen.

Mer information finns på Trafikverkets hemsida för trafikinformation.

Information finns även på SJ:s hemsida för trafikinformation. Där finns även information om eventuell ersättningstrafik.

Hur tågen påverkar pendeltågen informeras om på SL:s hemsida.