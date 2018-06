Tågen mellan Västerås och Sala stoppades – någon saboterade en växel

Anledningen var att någon placerat stenar i en växel, växeln kunde därmed inte läggas om. Det var Sveriges Radio P4 Västmanland först med att rapportera om.

– Någon har lagt stenar och betongstycken där, vi har varit på plats och röjt undan, säger Trafikverkets pressinformatör Mona Huovinen.

Trafikverket stoppade tågtrafiken på sträckan från 13.30 och under några timmar därefter vilket medförde att SJ:s tåg ställdes in och ersattes med buss. Resenärerna blev försenade eftersom ersättningsbussen inte kan hålla jämna steg tidtabellsmässigt med tåget. Följdförseningar kvarstod under eftermiddagen.

Trafikverket kommer att polisanmäla händelsen.