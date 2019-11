Tränarduons definitiva besked – nu lämnar de VSK: "Ska bli skönt att sitta på läktaren"

– Vilken jävla upplösning! Fan så det blev. Brage gick verkligen för det och pumpade oss hårt. Men tänk om Skoghs avslut i kryssribban gått in, då hade det varit tack och godnatt för Brage, säger Peter Markstedt när VLT träffar honom och tränarkollega Leffe Berg efter duons sista match i VSK. 2–1-förlusten borta mot IK Brage.

För visst är det deras sista insatser i Grönvitt för nu?

– Ja, det var det sista vi gjorde. Vi ska äta på vägen hem, sen så, skrattar "Markan".

Ingen av de båda tränarna som såg till att VSK Fotboll klarade kontraktet i superettan har fått frågan om att vara kvar i tränarrollen även nästa säsong.

Och det verkar aldrig varit ett alternativ.

– Vi signalerade i ett tidigt skede att vi skulle göra detta under den här korta tiden. Dels vill föreningen jobba vidare och hitta någon man kan jobba vidare med. Så vi två var väl lättlurade nog för att hoppa på det här. Men nu har vi gjort vårt, säger Berg.

– Men det har varit kul. Ångestladdat. En salig blandning av alla delar de avslutande veckorna. Alla känslostormar man kan ha har funnits under de här fyra veckorna. Det var turbulent och det räckte för nu, säger Markstedt.

Och fortsätter:

– Det viktigaste var att hålla VSK kvar och se till att det finns en framtid. Det finns en bra grund att stå på. Många duktiga spelare och många spelare på väg underifrån. En bra organisation är på väg att byggas upp så det ska bli jävligt skönt att sitta på läktaren och tycka det var bättre förr, skrattar Peter Markstedt och Berg skrattar med.

Matchfakta/superettan

IK Brage–Västerås SK 2–1 (2–1)

Mål: 1–0 (13) Kristian Andersen, 2–0 (20) Christian Kouakou, 2–1 (35) Emil Skogh

Varningar, Brage: Anton Lundin, Pontus Hindrikes, Bjarni Antonsson, Carlos Garcia

Utvisning, Brage: Jonathan Morsay

Varningar, VSK: Sean Sabetkar, Carlos Moggia, Boris Ljevar, Albin Sporrong

Publik: 2324 åskådare

VSK (4–4–1–1): Daniel Svensson – Ravy Tsouka, Ilir Berisha, Sean Sabetkar, Calle Svensson (ut 56) – Simon Johansson (ut 39), Boris Ljevar, Carlos Moggia (ut 75), Emil Skogh – Brian Span – Karwan Safari

Ersättare: Björn Ziebeil, Jesper Florén, Dennis Persson (in 56), Filip Ottosson, Albin Sporrong (in 39), Samuel Dahl (in 75), Viktor Steen.