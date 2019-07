Transferfönstret närmar sig – här är VSK:s önskemål i sommar: "Där måste vi spetsa"

SE SENASTE AVSNITTET AV #GRÖNVITAHJÄLTAR MED FILIP TRONÊT:

Det svenska transferfönstret öppnar 15 juli och ligger med andra ord bara dryga veckan bort.

VSK Fotboll har inlett jakten på förstärkningar inför superettahösten och sportsligt ansvarige, Ado Sadzak, har sitt på det klara vad Grönvitt behöver.

– Vi behöver inte bredd, vi behöver spets till truppen. Men de spelare som kommer in i sommar ska vara spelare som inte kan ifrågasättas, annars har vi gjort fel val. Sommarvärvningarna ska vara så starka att det inte ska vara någon diskussion om vad de är till för, säger han till Sporten.

Och fortsätter:

– Bredd och långsiktighet får vi jobba med under vinterhalvåret när vi har lite tid på oss att skola in spelare. Under sommaren har man inte så mycket tid, utan man måste gå på deras meriter och kunskaper. Därför måste det vara toppspelare som kommer in.

I en tidigare intervju med Sporten berättade Sadzak att klubben gärna ville fylla rollen som assisterande tränare till Thomas Gabrielsson innan man började diskutera sommarvärvningar.

Det har man nu släppt och insett att arbetet med assisterande tränare och spelarrekrytering måste ske parallellt.

– Vi jobba parallellt med de sakerna eftersom det är en svår roll att tillsätta. Det handlar om att någon kortsiktigt kan hoppa in, har kännedom och kunskap om truppen så att startsträckan blir så kort som möjligt. Vi jobbar parallellt med det samtidigt som vi jobbar med spelare, säger Sadzak.

Han ni börjar kolla spelare?

– Vi har jobbat med spelare i fyra-fem veckor. Namn som vi kollat på, pratat med referenser och sett en del spelare.

Vad är det ni tittar efter?

– Vi har diskuterat lite olika positioner, mestadels offensiva positioner. Det handlar om en ”nia”, ”sjua”, ”elva” och ”åtta”, de offensiva positionerna. En ”tia” skulle funka. Men det är för att skapa konkurrens.

– Alla spelare vi har i truppen kan användas på flera positioner. Men vi måste spetsa till den offensiva linjen. Det tror jag de flesta är överens om, säger VSK:s sportsligt ansvarige Ado Sadzak.