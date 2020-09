Tre heta snackisar – efter starka VSK-poängen: ”De två borde starta varje match”

✔ En lyckad förändring – och en tveksam

VSK-tränaren Thomas Askebrand gjorde fyra förändringar i elvan jämfört med matchen mot Gais. Att David Engström kom in från start kändes självklart, och att Karwan Safari klev in igen kändes också rimligt. Men två av förändringarna var, av det man sett tidigare, inte lika självklara. Emil Skogh fick komma in på vänsteryttern, samtidigt som Moussa Traoré klev in på det centrala mittfältet i stället för Pedro Ribeiro. Det blev, så att säga, ett rätt och ett fel.

Emil Skogh gjorde en bra match – så som han faktiskt rätt ofta gjort när han fått förtroendet i VSK. Moussa Traoré hade det klart tyngre. Han var visserligen skicklig med bollen, men utan den var han direkt ovårdad. Han hade flera lägen i första där han slapp undan frispark trots att en nitisk domare hade kunnat ge honom det gula kortet. Han var riktigt klumpig när han drog på sig straff i ett rätt ofarligt läge. Och när han sen drog på sig ett gult med en inte helt fin armbåge i en nickduell vågade inte Thomas Askebrand ha kvar honom på planen.

In kom i stället Simon Johansson, som gjorde ett rätt bra jobb.

Men för mig är det tydligt: Både Emil Skogh och Pedro Ribeiro borde starta varje match i ett VSK som behöver all spetskompetens de bara kan få in i elvan. Framför allt har Emil Skogh en vänsterfot som kan bryta mönster och göra det oväntade när saker går i stå – vilket han visade med sitt 1–2-mål.

✔ Truppens klara signal om Askebrand

Att Thomas Askebrands framtid diskuteras i media och bland supportrar har givetvis nått spelartruppen. Därför går inte upphämtningen mot J-Södra att tolka som något annat än en tydlig signal om hur spelarna känner för sin tränare.

Ett lag som inte gärna vill ha kvar en tränare hade lagt sig ner och dött vid 0–2 mot ett topplag. Men ett lag som vill behålla sin tränare fortsätter kriga – och det gjorde verkligen Grönvitt. Och ingen kan heller övertyga mig om att det var enbart glada ord och något annat än en hand bakom örat mot de egna supportrarna – som under matchen ropat på Askebrands avgång – som David Engström bjöd på efter sitt 2–2-mål

Spelarna står bakom Askebrand fullt ut. Efter den här matchen förvånar det mig kraftigt om han får gå innan säsongens slut – för det riskerar att kosta mycket förtroende i spelargruppen. Jag var själv inne på att Askebrand började hänga löst efter en håglös insats mot Gais. Jag är det inte längre.

✔ Fem tunga matcher som kan avgöra säsongen

Jag vet, det är självklart att en period på fem matcher blir oerhört viktig när det återstår tio. Men det räcker med att kolla på spelschemat för att inse att de kommande fem matcherna har potentialen att fullständigt knäcka Grönvitt.

Degerfors, Sundsvall, Ljungskile, Akropolis och Halmstad. Tre topp fem-lag, en jumbo man bara måste slå på läskiga Skarsjövallen, och det som inför säsongen såg ut som seriens bästa lag. Det är fem matcher som kommer sålla agnarna från vetet. Kommer VSK fel här kommer man med all sannolikhet ligga på nedflyttningsplats efter de här fem matcherna. Kommer man rätt är det säsongsräddande. Supportrar med hjärtproblem råds att distansera sig den närmaste tiden, för det kommer bli en riktig rysare.