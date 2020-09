Tre västeråsare i ”Bonde söker fru” – Ann-Louise medverkar mot alla odds

För tre år sedan råkade Ann-Louise Mathiesen, 56, ut för en bilolycka. Hon bröt armen och skadade nacken.

Vid tillfället var hon egenföretagare och sysslade utöver sitt yrke som frisör med trav. Hästar är hennes stora passion och har varit en sysselsättning mer eller mindre hela livet.

På grund av sina skador kunde hon dock inte köra trav under en lång period, och förlorade travlicensen. På grund av de ekonomiska problem som medföljde tvingades hon även göra sig av med hästarna – förutom ögonstenen Hälge (tävlingsnamn: See Me As I Am), som hon fött upp och haft i elva år, och kom trea med i deras allra första start tillsammans.

– Det är svårt att få ihop livet när man blir sjukskriven som egenföretagare, och hela min ekonomi kraschade, säger Ann-Louise Mathiesen, som bott i Västerås större delen av sitt liv, förutom ett par avstickare för att jobba med hästar i England och Irland.

Hur mår du i dag?

– Jag har lyckats återhämta mig på alla sätt, och arbetar som frisör, vilket jag trivs jättebra med. Sedan hoppas jag även kunna komma i gång med hästarna igen på något sätt. En stor dröm jag har är att arbeta med hästturism.

Att hon sökte in till ”Bonde söker fru”, där den initiala snabbdejtingen drar i gång denna vecka, kom som en stor överraskning – framför allt för henne själv.

– Jag hade aldrig trott att jag skulle anmäla mig till ”Bonde söker fru”, men såg ett castingprogram och tyckte att han (Mats) verkade vara en kille med exakt samma drömmar som jag. Han har nordsvenska brukshästar och vill avla, vilket jag också gjort tidigare i livet. Han verkade även ha en fin personlighet, ingen materialist. Jag drog i väg ett brev till TV4 och det dröjde inte länge innan de svarade. Sedan drog cirkusen i gång, haha.

Efter snabbdejtingen, som sänds i veckan, ska de tio kvinnorna bli sex. Därefter gallras de ned till fyra, och bjuds in till gården.

Ann-Louise Mathiesen får av förklarliga skäl inte avslöja någonting om hur det går i programmet, men är glad att hon sökte.

– Det känns som att jag gjort en fantastisk resa, och det har på sätt och vis även blivit en mental hälsoresa för egen del, eftersom jag fått prata mycket om vad jag varit med om och på så sätt bearbeta det. Dessutom har alla människor i programmet och produktionen varit fantastiska. Jag är väldigt glad över att jag utmanade mig själv.

