Tredje raka för VIK – när superstjärnan dominerade

Matchen började jämnt med målchanser åt båda håll, men där VIK skapade de hetaste möjligheterna att ta ledningen. Efter ett missat friläge från Fredrik Johansson efter sju minuter kom så ledningsmålet bara minuten senare när backen Alexander Younan stod för en fin uppåkning hela vägen in i Tingsryds zon, för att sedan hitta Henrik Hetta som drog till direkt i nät.

Efter målet tog Gulsvart över och var så när att utöka redan i den första perioden.

Den andra perioden blev till en början sönderhackad av utvisningar. I spel fem mot fem var VIK klart bättre men utan att få in pucken.

Tingsryd kom ut hårt i den tredje perioden och VIK blev för första gången under onsdagen satta under press. Men Gulsvart reder ut stormen och avgör matchen i powerplay, återigen genom Henrik Hetta, denna gången via en styrning framför mål.

Viktor Hertzberg fastställer sedan slutresultatet 0-3 i öppen bur.

Därmed tog VIK sin tredje raka seger i hockeyallsvenskan, den första trepoängaren på bortais.

– Det är vår klart bästa match för säsongen. En riktig 60-minutersmatch. Vi har haft lite strul med försvarsspelet inledningsvis, men tycker vi hanterar matchen på ett bra sätt, säger tränare Thomas Paananen till Cmore.

Matchens tre bästa VIK-spelare

1. Rasmus Asplund, center

NHL-lånets bästa match i VIK. Visade upp sin magiska skridskoåkning gång på gång och skapade mängder av målchanser. Otroligt nog poänglös.

2. Emil Kruse, målvakt

Fortsätter vara lugn och trygg i VIK-kassen. Just nu given mellan stolparna.

3. Henrik Hetta, forward

Höga krav på sig efter att ha anslutit från SHL och Malmö. Har börjar varva upp rejält. Stod för båda målen.

Matchfakta/hockeyallsvenskan

Tingsryds AIF – Västerås IK 0-3 (0-1, 0-0, 0-2)

Första perioden: 0-1 (08.45) Henrik Hetta (Alexander Younan)

Andra perioden: –

Tredje perioden: 0-2 (13.17) Henrik Hetta (Jimmie Jansson, Daniel Öhrn) spel fem mot fyra, 0-3 (17.31) Viktor Hertzberg (Daniel Öhrn, August Nilsson) mål i tom bur.

Skott: 21-30

Utvisningar: TAIF: 4x2, VIK: 4x2