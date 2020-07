Tredje raka förlusten – då ser VSK ljusglimtar: ”Har vi den här inställningen vänder det”

VSK såg sent ut att kunna sno en poäng hemma mot Halmstad, trots att Grönvitt två gånger om hamnade i underläge.

Men det blev en riktigt tung förlust, efter att gästerna avgjort med mindre än tio minuter kvar att spela.

Trots det kunde det grönvita lägret se några ljusglimtar, efter lagets tredje raka förlust.

– I stora drag tycker jag vi gör en rätt bra match, faktiskt. Jag tycker killarna gnuggar på, på ett jävligt bra sätt. Det som är lite surt och jobbigt är att vi släpper in mål tidigt i båda halvlekarna, det har man inte riktigt råd med mot sånt här motstånd. Det känns onödigt, helt enkelt, säger VSK-tränaren Thomas Askebrand efter matchen.

Faktum är att VSK förde ganska stora delar av matchen mot Halmstad, och när Brian Span kvitterade med 20 minuter kvar att spela kändes 2–2 logiskt. Efter två mindre bra insatser var det något Askebrand tog fasta på.

– Vi har en energi som finns där ute på planen, där killarna verkligen gett sig fan på att de ska gå in i kaklet. Sen har vi så klart inte råd att släppa in målen vi gör, men energin finns där, och det är rätt viktigt att få när man gått på torsk tre matcher i rad nu. Man kan inte vända det på något annat sätt än hårt arbete, och det tycker jag killarna gör, säger Askebrand.

– Jag tycker i och för sig att vi haft skaplig energi de andra matcherna också, men i dag var det faktiskt något extra. Mot ett lite sämre motstånd borde det kunna bli en trepoängare, på just den energin.

Askebrands lagkapten Sean Sabetkar var inne på samma spår efter matchen, även om han av förklarliga skäl var ordentligt besviken.

– Det är skittråkigt. Vi får inte resultatet med oss, och det är så klart jättesurt med tanke på att vi tar ett steg framåt som kollektiv i dag. Vi sliter i 90 plus tillägg, som vi inte gjort tidigare i år, säger Sabetkar till VLT-sporten.

– Just nu är det tungt, samtidigt är det ny match på måndag. Vi får bryta ihop i kväll, kanske lite i morgon, sen är det bara på det igen. Det finns delar vi kan ta med oss i dag, sen finns det delar vi måste kolla på. Vi släpper in tre mål. Det är inte i linje med det vi vill åt.

Efter den tredje grönvita förlusten i rad ligger VSK elva i superettan, en poäng från negativ kvalplats och två poäng från direkt nedflyttning.

– Vi kommer komma igen. Har vi den här inställningen resten av matcherna kommer det vända, jag är helt säker på det. Det finns ingen anledning att tycka synd om oss själva, det är 21 omgångar kvar.

VSK-mittbacken David Engström lämnade matchen efter en smäll mot huvudet, och såg groggy ut när han klev av. Men Thomas Askebrand kunde ge lugnande besked efteråt.

– De trodde inte att det är en hjärnskakning, men vi får se till i morgon.

Matchfakta/Superettan

Västerås SK–Halmstads BK 2–3 (1–1)

Mål: 0–1 (3) Thomas Boakye, 1–1 (17) Karwan Safari, 1–2 (51, straff) Samuel Kroon, 2–2 (73) Brian Span, 2–3 (81) Alhassan Kamara

Varningar, VSK: Samuel Holm, Jonas Hellgren, Sean Sabetkar, Filip Tronêt

Varningar, HBK: Sadat Karim, Thomas Boakye

Så spelade VSK (3-4-3): Anton Fagerström – Sean Sabetkar, David Engström (ut 35), Calle Svensson – Filip Almström Tähti (ut 85), Samuel Holm (ut 66), Jonas Hellgren, Emil Skogh (ut 66) – Filip Tronêt (ut 66), Karwan Safari, Brian Span.

Ersättare: Daniel Svensson, Michael Jahn (in 35), Kevin Custovic, Simon Johansson (in 66), Ahmed Awad (in 85), Douglas Karlberg (in 66), William Videhult (in 66).