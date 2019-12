TRENDSPANING: Här är hetaste hälsotrenderna 2020: ”Vi behöver få upp pulsen”

Anmäl text- och faktafel

Det som fortsättningsvis kommer att vara en trend även 2020 är att fler och fler nischade små studios kommer in på träningsmarknaden. Oavsett om man vill träna yoga, crossfit eller gruppträning så söker sig utövarna allt oftare till mindre ställen där man inte bara är en i mängden utan har möjlighet att få personlig service.

– Många vill bli sedda och bekräftade, men självklart finns det de som väljer att gå till de större kedjorna också, säger Maria Karlbom Andersson, personlig tränare och 3D-tränare på Happy Training by MKA.

Boutique fitness-trenden kommer, som så många andra träningstrender, från USA. I mars åker Maria till IHRSA-mässan i San Diego för att spana in kommande trender och få inspiration.

Men redan nu kan Maria sia om träningsåret 2020.

Träning:

– Det är fortfarande mycket fokus på både kortare mer effektiva pass samt HIIT, högintensiv intervall träning. Den moderna människan har inte tid, på gott och ont, och jag skulle absolut säga att det är bättre att få in 30 minuter effektiv träning än att gå och harva två timmar på gymmet och knappt bli svettig. Vi behöver få upp pulsen med jämna mellanrum och vi vet att det även är gynnsamt för vår mentala hälsa. Trenden att träna kortare pass fortsätter även nästa år, så in och kör korta kvalitetespass.

Hälsa:

– Mer fokus på hälsa. De som redan i dag tränar hårt behöver vi inte nå för att träna, men de behöver vi i stället nå för att få in mer vardagsmotion. De som tränar medelhårt 1-2 gånger i veckan prioriterar oftast in mer vardagsmotion. De cyklar till jobbet och tar promenader, de rör sig mer totalt under dygnet än de som både tränar hårt och ofta. Ser man det hela ur ett hälsoperspektiv så är det att föredra att lägga mer tid på vardagsmotion samt ett par medelhårda styrkepass i veckan. Det är självklart fortfarande bra och viktigt med träning men att tro att det räcker att träna hårt några gånger i veckan och sedan vara stillasittande eller inaktiv resten av tiden håller inte.

Inre hälsa:

– Det här året, när vi går in 2020, höjer man fokus även på återhämtning. Sömnen är viktig. Man pratar mycket om vad man gör när man sover, om hur kvaliteten på sömnen är, om man känner sig utvilad när man vaknar. Goda sömnvanor är av stor vikt när det kommer till just återhämtning.

– Det kommer fortfarande vara inne med pulsklockor som man kan mäta både sin sömn och sin återhämtning av nervsystemet. Den vanliga motionären skaffar sig gärna en pulsklocka för att ha koll på sin träning, och det är bra. På så sätt får de ett kvitto på att det de gör funkar.

– Även om man inte tränar, utan kanske bara jobbar mycket behöver man hitta någon form av återhämtning. Människan är tålig men med vårt intensiva samhälle i dag och det ständiga bruset, sociala medier och att alltid vara tillgänglig kan ställa till det för oss och vår hjärna blir alltmer trött. Och självklart kommer följdfrågan: Varför är utbrändheten så stor?

– Jag har sedan i somras infört 15 minuter ryggliggande varje dag, det blir min mentala återhämtning. Jag lägger bort mobilen, släcker lampor, lägger mig ned på golvet eller på något annat lämpligt ställe och bara blundar.

Kost:

– Där ser jag ingen jättetrend. Det är inte lika mycket fokus på dieter längre, man pratar om det men många har vågat kliva lite utanför och skapat sig sin egen kosthållning.

– Fortfarande kan man läsa rubriker "så får du en plattare mage" och så vidare, men jag upplever att människor generellt är mer medvetna om att det är just bara rubriker, vilket minskar hysterin.

– Folk är mer medvetna om vad de stoppar i sig, men fortfarande är ett stort problem att många äter för stora portioner. De stoppar i sig bra grejer, men för mycket av allt.

Maria tipsar även om en saliv-DNA då det finns flera bra och seriösa aktörer på marknaden. Man topsar sig själv, fyller i blanketter och skickar in det. Resultatet kommer tillbaka i en bok, där det står vad just din kropp behöver och vad du bör undvika.

– Det är ju väldigt individuellt. Man kan också tänka att kosten bara är bränsle som vi ska tanka upp med för att orka att göra det man vill kunna göra, oavsett om det handlar om att orka cykla till jobbet eller springa ett maraton.