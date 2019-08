Trettiotvå larm om brinnande bilar i sommar – fjorton från Bäckby

Anmäl text- och faktafel

Samma period har trettiotvå larm om bilbränder kommit in sett till hela Västerås, det enligt Johan Thalberg, presstalesperson hos polisen region Mitt.

Det innebär att nästan hälften av sommarens bränder inträffat på Bäckby. De senaste bränderna inträffade natten till onsdagen, där skadades även en person som försökte släcka en av bilarna.

– Vi har ännu ingen misstänkt eller gripen för bränderna, säger Johan Thalberg vid halv nio på onsdagsmorgonen.

Eftersom så pass många larm om bilbränder kommit in från Bäckby i sommar har polisen vidtagit ett antal åtgärder, exakt vilka vill dock inte polisen gå in på.

– Men det handlar bland annat om synlighet, och att nattresurser prioriteras där. Vi vill både förebygga och få tag på dem som startar bränderna, säger Johan Thalberg.

Tidigare i sommar gjordes en sammanställning kring hur många bilbränder som härjat i Västerås de senaste somrarna. Enligt denna kom 34 larm in mellan den första juni och den åttonde augusti 2017, under samma period i fjol kom 15 larm in.

– Den perioden i år kom det 26 larm, men det har ju kommit fler efter den åttonde och nu har jag räknat ihop det till 32, säger Johan Thalberg.

– Förra året minns jag också att det var många i samband med skolstarten, så siffran för fjolåret kan vara högre i slutändan. Vi får se vad man kan dra för slutsatser kring den här sista tiden i augusti senare, fortsätter han.