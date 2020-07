Trots straffsänkningen – både hustrumördaren och försvararen besviken på hovrättsdomen

Anmäl text- och faktafel

Det var på julafton förra året som kvinnan hittades död i parets villa. Den 70-åriga mannen greps misstänkt för att ha mördat henne. I tingsrätten dömdes han till 16 års fängelse för mord för att ha utövat ett besinningslöst våld med både händer och ett tillhygge mot den fysiskt svagare hustrun.

Advokat Janne Krekola, som försvarar 70-åringen är, trots att hovrätten sänkte straffet, nöjd med domen.

– Jag och min klient är besvikna. I första hand ville han frikännas från mord eftersom han inte haft något uppsåt att ta livet av sin fru. Oavsett det tycker vi fortfarande, trots sänkningen till 14 år, att straffvärdet är alldeles för högt, säger han och fortsätter:

– Vi tycker inte det stämmer överens med praxis hur liknande fall brukar bedömas. Vi tycker att det ligger i överkant och att man inte riktigt har motiverat det heller.

Vad säger din klient om domen?

– Det är klart att han mår dåligt över det han faktiskt har gjort och det som har hänt, men han har haft andra förväntningar på vad resultatet skulle bli. Det här ligger högre än vad både han och jag trodde. Men framför allt vill han bli frikänd från mord, det är viktigt för honom att få det på papper att han inte hade för avsikt att det skulle sluta som det gjorde. Det är det största besvikelsen.

Nu skriver ju hovrätten att han inte hade något uppsåt att döda men att var likgiltig inför om det blev så.

– Han menar att inte ens det kan ha varit fallet. Uppenbarligen har det funnit ett uppsåt att skada, men att han skulle vara likgiltig inför att hans fru skulle dö det kan inte han riktigt köpa.

Hur ser du på möjligheten att Högsta domstolen ska ta upp det här fallet?

– Just i det här fallet lade vi ner mycket tid på det här vi kan kalla åldersreduktion och det finns väldigt lite vägledning kring just det. Om det är medvetet och man vill att domstolarna ska göra en egen bedömning i varje enskilt fall kanske är avsikten är oklart. Med det sagt är det alltid svårt att få prövningstillstånd, men just i den delen tror jag faktiskt att det kan vara möjligt. Jag tycker att i alla fall att det behövs någon slags vägledning.

Så ni kommer att överklaga?

– Jag har pratat med min klient och fått i instruktion att överklaga.

Domen kan överklagas till Högsta domstolen senast 3 augusti.