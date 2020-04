Truck stop öppnar matställe i containerhus vid E18: ”Unikt i Sverige”

Anmäl text- och faktafel

Företaget Sinnab bygger vanligen hallar, lagerbyggnader och annat av stålkonstruktioner. Nu har de fått det annorlunda uppdraget att bygga en restaurang av containrar. Eller i alla fall ska det se ut så.

Två riktiga containrar används, därav en på taket. För övrigt används sidor av containrar som fasader.

– Vi skär sönder containersidan, målar och hänger upp den. Våning två är bara dekor, säger Lasse Pettersson.

Inuti är huset som en låda. Utanpå kläs den med den speciella fasaden.

Byggets markarbeten har påbörjats, huset börjar resas under april och i höst väntas hela restaurangen vara färdig.

Trots coronatiderna går arbetet enligt planeringen.

– Vi har inget stopp någonstans, säger han.

Idén till husdesignen kommer från Arver som äger fastigheten. Företaget driver också Truck stop som i dagsläget erbjuder parkeringsplatser och service för långtradare.

Till hösten går det också att beställa och äta mat vid anläggningen.

– Designen är häftigt, den skriker ut att det är unikt, säger Gabriel Turan.

Han ska driva matstället, som ännu inte fått något namn. Planen är en dygnet runt-öppen restaurang som serverar frukost och husmanskost till både lastbilschaufförer och andra.

– Vi kommer att ha drive thru. Vi blir ensamma i Västerås att ha drive thru med husmanskost, frukost och allt. Ofta är det bara snabbmatskedjor som har det men vi har byggt det så att bilar kan köra in och beställa mat.

Han tänker sig bland annat byggnadsarbetare som kan komma och hämta 20 beställda matlådor.

– Det fungerar också i coronatider. Just nu är det take away som gäller, säger han.

Gabriel Turan planerar också för alkoholservering och en avdelning för konferenser.

– Man ska kunna boka in sig om man vill ha frukost, affärsmiddag eller till och med julbord.

Han blir ensam ägare till restaurangen och har beställt både möbler och utrustning. Det blir cirka 110 platser inomhus och lika många ute.

– Det är kul vara med från början och kunna göra det så som jag vill, säger han.

Husmanskosten ska vara lagad från grunden. Salladsbuffé, vegansk meny och annat som ligger i tiden ska också finnas.

Tidigare har Gabriel Turan drivit restauranger i Västerås och Eskilstuna. Nu räknar han med att anställda cirka 10-15 personer, allt från kockar till kallskänkor, kassabiträden, diskare, restaurangbiträden och städare.

Både Lasse Pettersson och Gabriel Turan tycker att läget vid Truck stop blir utmärkt. Många företags byggs i området vid Gilltuna och Hacksta. E 18 och Erikslund ligger nära. Mängder av trafikanter passerar förbi varje dag.