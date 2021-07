Truppen spikad – så kan VIK ställa upp laget: ”En av de tuffaste frågorna”

Johan Gustafsson – Linus Ryttar

Kommentar: Det finns inte så mycket att säga om målvaktsparet som inte redan sagts. Johan Gustafsson givetvis klar etta, Linus Ryttar tvåa med bra potential bakom. Om Ryttar håller den nivån VIK tror hoppas jag att man vågar spela honom förhållandevis mycket, för att hålla Gustafsson så fräsch som möjligt.

Anton Svensson – Mikael Frycklund – Lukas Zetterberg

Logan Roe – Daniel Gunnarsson

Kommentar: Faller bitarna på plats har det här fortsatt potentialen att bli en av hockeyallsvenskans allra bästa kedjor. Frycklunds spelskicklighet satt mellan två spelare som både är vassa målskyttar och smarta i spelet ger en mix som kommer skrämma livet ur motståndarförsvar. På backsidan parar vi ihop Logan Roe som den mer defensiva pjäsen bredvid Daniel Gunnarsson, och får ett backpar med två duktiga tvåvägsbackar som både kan fylla på framåt och sätta stopp i den egna zonen.

Alexander Lunsjö – Alexander Rauchenwald – Alex Lavoie

Jimmie Jansson – Simon Fernholm

Kommentar: Alex, Alex och Alex bildar andrakedja i den här formeringen av laget. Här blir det kanske framför allt Alex Lavoie som är den som ska spela fram till en mer renodlad målskytt i Alexander Lunsjö, och en som kan göra lite både och i Alexander Rauchenwald. Lavoie har inte gjort sig känd som den hårdast arbetande defensiva forwarden, men det är ett arbete som både Lunsjö och Rauchenwald kan lösa med den äran.

På backsidan får vi på nytt två spelare som verkligen kan spela pucken, men Jimmie Jansson får här en backpartner som på ett väldigt tydligt sätt kan ta ansvar i defensiven och ge honom lite mer fria tyglar att kliva framåt.

Marcus Bergman – Filip Karlsson – Mathias From

Ludvig Jardeskog – August Tornberg

Kommentar: Här kommer det gå undan när Marcus Bergman och Mathias From sätter fart framåt i omställningarna, med en smart center i Filip Karlsson som ankaret mellan ytterduon. När den här kedjan är på isen lär många backar ta ett extra tidigt skär ur den offensiva zonen för att inte bli brända bakåt. Bakåt finns det offensiv potential i August Tornberg, men det är framför allt ett tufft backpar som lär bli jobbigt att möta med sin storlek om Tornberg får bitarna på plats den här säsongen.

Gabriel Kangas – Isac Skedung – William Wikman

Ludvig Östman (Jesper Johansson)

Kommentar: Hur och var ska VIK spela in Gabriel Kangas? Det är nästan en av de tuffaste frågorna inför säsongen. Patrik Zetterberg har byggt en trupp med fyra starka seniorkedjor, samtidigt som man förstås vill ge Kangas alla chanser att ta sig in i laget på allvar.

Säsongen 2019-20 visade sig Isac Skedung och William Wikman vara en oerhört enkel duo att spela tillsammans med. Alla som spelade med duon gjorde, i princip, sina bästa perioder på säsongen. Med Skedung förhoppningsvis på 100 procent igen kan det här vara en perfekt miljö för Kangas att komma igång i. Det gör att vi får sätta Jesper Johansson som 13:e forward, men två saker kan vi slå fast runt forwarden: 1. Han kommer slå sig in i laget på något sätt. 2. Även om det plockas in fler spelare under säsongen kommer han alltid att finnas med i laguppställningen när pucken släpps.

Orutinen på nivån gör att Ludvig Östman sannolikt får kliva in i säsongen som sjunde back, men Thomas Paananen har tidigare visat att han inte är rädd för att lyfta upp en Östman i hierarkin snabbt.