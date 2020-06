Tummen ned för LAS-förslag: ”Förvärrar för tusentals”

I ett pressmeddelande kräver distriktets ledning, Majlene Westerberg, Anders Berg, Lars-Göran Hammarberg och Per Ek, att lagförslaget om sämre anställningstrygghet stoppas.

Många har reagerat på LAS-utredningen som presenterades på måndagen. Det är stor slagsida till fördel för arbetsgivaren, enligt LO-distriktet Mellansverige.

Förslaget går på tvärs mot vad som står i januariavtalet, nämligen att förändringar i LAS inte får rubba balansen mellan parterna (arbetsgivare och fack). Otryggheten i arbetslivet är stor, i synnerhet inom vissa branscher och för personer med timanställningar, visstider och andra osäkra anställningar.

Det är något som facket kämpat med under lång tid. Under våren har det varit ”en dramatisk våg av varsel, permitteringar, uppsägningar och konkurser. Att då mitt under den värsta krisen i modern tid, med en backande ekonomi och ökande arbetslöshet, föreslå att öka otryggheten på arbetsmarknaden är att förvärra läget ytterligare för tusentals människor.”

Förslagen riskerar att bygga in otrygghet och godtycke som ett permanent inslag på svensk arbetsmarknad, påpekar LO-distriktet.

”Alla insatser som gjorts nu under våren med permitteringsavtal mellan fack och arbetsgivare är ett tydligt exempel på att vi inte bara har en modell som fungerar, vi har ett system som är snabbt, flexibelt och bra.”

Den svenska modellen har länge inneburit att det är arbetsmarknadens parter – och inte politiken – som tillsammans kommer överens om och lägger fast reglerna. På samma vis kan dessa parter nu finna vägar framåt som passar utifrån rådande läge.

Utredningen, som är ett krav i Januariavtalet från Centern och Liberalerna, ”hör inte hemma på svensk arbetsmarknad”, anser i LO- distriktet i Mellansverige som består av 41 medlemsorganisationer i Södermanland, Västmanland, Östergötland och Uppsala län.