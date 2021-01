Tunga misstagen sänkte VIK mot serieledaren: ”Har man inte råd med”

Det var två lag med liknande resultat i sin senaste match som drabbade samman i NHC Arena under onsdagskvällen. Timrå IK hade tidigare slagit Almtuna IS efter övertid, medan Västerås IK besegrat Tingsryds AIF efter övertid.

Tabellmässigt kom de två lagen däremot från olika positioner. Timrå IK i serieledning, Västerås sjua. Och den skillnaden visade sig med facit i hand på isen.

Först var det dock gästerna som hittade nätet. 17-årige Gabriel Kangas skickade in ledningsmålet 4.37 in i den första perioden, innan Albin Lundin dunkade in kvitteringen i det högra krysset fem minuter senare.

Därefter skulle det ta ett tag innan nästa mål gjordes. I den andra perioden prickade Jens Lööke stolpen för Timrå och Steven Iacobellis kunde sånär peta in pucken för Västerås.

Men nästa mål var det Jacob Blomqvist som skulle göra. Med ett slagskott från distans tryckte 34-åringen in 2–1 för Timrå med knappa tre minuter kvar av den andra perioden, ett mål som Jesper Myrenberg borde ha räddat. Därefter hann även Jonathan Dahlén lägga in 3–1 i powerplay innan visslan ljöd för periodpaus.

Timrå skulle hinna med ytterligare ett mål innan matchen var slut. I den tredje perioden var det Hugo Reinhardt som gjorde 4–1 med sitt fjärde mål för säsongen.

4–1 skrevs sedermera även slutresultatet till.

► Matchens snöpliga

Vid ställningen 1–1 fick Västerås ett gyllene läge att ta ledningen. En framstörtande William Wikman kom loss och petade pucken mot Steven Iacobellis för öppen kasse. I sista stund hann dock Timås Sebastian Hartmann sticka emellan med klubban och peta bort pucken. Ett par anfall senare gjorde Jacob Blomqvist 2–1 för Timrå i stället.

► Matchens dåliga byte

Med kort tid kvar i den andra perioden tvingades VIK döda utvisning för att hålla kontakt med Timrå. Man gjorde det ganska bra till en början – till dess att William Wikman och Niclas Lundgren tog varsitt rejält felbeslut när duon åkte och bytte när Timrå var på väg att starta uppspel. Resultat? Jonathan Dahlén kunde raka in 3–1 bakom en helt utelämnad Jesper Myrenberg, och det var den matchen. Den typen av misstag har man inte råd med mot Timrå.

► Matchens tre bästa VIK-spelare

1. Henrik Hetta

Växer oerhört mot den här typen av motstånd. Är enormt nyttig på båda sidor av isen.

2. Lukas Zetterberg

En av få spelare som genomgående klarar av att driva spel på egen hand och skapa en del chanser.

3. August Nilsson

Resolut och stark i försvarsspelet. Gör nog en av sina bästa matcher i år sett till helheten.

► Matchen

Timrå IK–Västerås IK 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

Första perioden: 0–1 (4.37) Gabriel Kangas (Henrik Hetta, Calle Ehrnberg, 1–1 (9.42) Albin Lundin (Viktor Lodin, Per Svensson).

Andra perioden: 2–1 (17.09) Jacob Blomqvist (Jonathan Dahlén), 3–1 (19.24) Jonathan Dahlén (Albin Lundin, Sebastian Hartmann) spel i numerärt överläge.

Tredje perioden: 4–1 (8.39) Hugo Reinhardt (Jacob Blomqvist, Christopher Liljewall).

Skott: 27–19 (9–9, 9–5, 9–5).

Utvisningar, TIK: 4x2. VIK: 4x2.

Domare: Daniel Eriksson & Peter Lyth.

Publik: 0.

► Nästa match

Fredag 15 januari (18.00): Timrå IK–Västerviks IK (NHC Arena).