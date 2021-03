Tusse överlägsen – ”Vad är det som händer?”

Med låten “Voices” tar Tusse Chiza hem förstaplatsen i Melodifestivalen med 175 poäng, i något som enbart kan beskrivas som en jordskredsseger.

Tusse behövde 40 poäng från tittarna för att ta sig förbi Eric Saade.

Han fick 96 poäng, därmed var saken klar.

– Jag är jätterädd, vad är det som händer?, säger Tusse i SVT.

19-åringen uppmanades att söka till Melodifestivalen av Christer Björkman när denne var gästdomare i ett "Idol"-avsnitt som Tusse medverkade i 2019.

Det var något som Tusse, som vann "Idol" det året, tog fasta på när han kallades upp till vinnarpodiet efter tävlingen.

– Christer Björkman kollar på mig som en stolt pappa. We did it!, säger han.

Kom till Sverige 2006

Tusse Chiza kom till Sverige från Kongo Kinshasa som flyktingbarn 2006, och bor nu hos sin bonusfamilj i Tällberg, Dalarna. Förutom att representera Sverige i Eurovision i Rotterdam kommer han även att ta studenten i vår.

Ett faktum han inte glömt bort trots segern i Melodifestivalen.

När Måns Zelmerlöw frågade om segraren var "taggad på Eurovision" blev svaret:

– På måndag har jag en naturkunskapsinlämning som jag är väldigt taggad på.

Rutinerade låtskrivare

Bidraget “Voices” är skrivet av Joy Deb, Linnea Deb, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt och Anderz Wrethov. Joy och Linnea Deb ligger bland annat bakom Måns Zelmerlöws Eurovisionvinnare “Heroes” från 2015.

Sändningen från Annexet i Stockholm förflöt smärtfritt, fram till att det var dags för de internationella jurygrupperna att presentera sina poäng.

Festivalgeneralen Christer Björkman såg märkbart irriterad ut när han miste kontakten med både Storbritanniens och Schweiz representanter, och därefter tvingades dela ut de ländernas poäng själv.

Fakta: Jurygruppernas tolvpoängare

Frankrike: Tusse

Albanien: Dotter

Island: Tusse

Israel: Eric Saade

Storbritannien: The Mamas

Schweiz: Tusse

Cypern: Eric Saade

Nederländerna: Tusse

Faktaruta: Slutställningen

Tusse: "Voices" (175 poäng)

Eric Saade: "Every minute" (118 poäng)

The Mamas: "In the middle" (106 poäng)

Dotter: "Little tot" (105 poäng)

Clara Klingenström: "Behöver inte dig i dag" (91 poäng)

Klara Hammarström: "Beat of broken hearts" (79 poäng)

Danny Saucedo: "Dandi dansa" (74 poäng)

Charlotte Perrelli: "Still young" (60 poäng)

Arvingarna: "Tänker inte alls gå hem" (44 poäng)

Alvaro Estrella: "Baila baila" (26 poäng)

Anton Ewald: "New religion" (25 poäng)

Paul Rey: "The missing piece" (25 poäng)