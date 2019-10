Tusse vidare i Idol trots svalt omdöme från juryn

Anmäl text- och faktafel

Temat för Idolkvällen var ”Tack för allt England”, med musik ur den brittiska låtskatten. Tusse Chizas val ”What makes you beautiful” med One Direction föll inte riktigt juryn i smaken, och Nikki Amini var den som var minst nöjd.

– Alla förtjänar väl någon vecka där man kanske inte är lika proffsig, lika classy, och håller samma nivå som man alltid har gjort. Du är inte i ditt essä i det här, då är du inte i ditt element. Jag tycker inte att den här låten passar dig över huvud taget, alla dina kvalitéer försvinner, sade hon när Tusse pustade ut efter ett energifyllt framträdande.

Kishti Tomita höll inte alls med.

– Oh my god, utbrast hon. Jag tycker faktiskt att du tar nånting, bring something to the table that this song lacks. Och det är soul, och en jäkla massa fantastisk energi.

Hon tillade att låten egentligen inte är brittisk, utan skrevs av två svenskar (Rami Yacoub och Carl Falk tillsammans med amerikanen Savan Kotecha, reds anm).

Anders Bagge var benägen att hålla med båda två.

– Det nya i det här tycker jag är att du visar en helt ny slags dans, men jag tycker inte att låten ligger i din tonart. Du får liksom inte fram det, du är mycket mer amerikansk soulsångare och där hör du hemma.

Alexander Kronlund tyckte att Nikki Amini missar en poäng.

– Tusse kan trolla. Han kan göra en artificiell poplåt till skön, dängig, grym soul, sade han och fick svaret att Nikki inte var ett dugg intresserad av att se det här tricket.

Tusse själv var hyfsat nöjd trots att det var svårt att hitta en festig låt som nosar på amerikansk soul där han för egen del tycker att han hör hemma.

– Men jag tyckte att det var kul att köra nåt som folk känner igen och kan sjunga med i. Det tycker jag inte att jag har gjort förut, sade han medan det gick upp för Nikki Amini att det enligt henne handlade om publikfrieri.

När omröstningen sedan presenterades visade det sig att Tusse hänger kvar en vecka till medan Madelief Termaten fick se sin Idolkarriär över för den här gången.

Nästa vecka är temat Team Spirit, vilket betyder att deltagarna får välja varandras låtar.