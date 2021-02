TV: Blackout på Eckerölinjen – fartyget gick på grund

Blackouten föranledde en lätt grundkänning, skriver rederiet Eckerölinjen i ett pressmeddelande.

Blackouten inträffade klockan 12.57 finsk tid (11.57 svensk tid) vid kajen strax norr om Berghamn, Eckerö.

Efter händelsen kunde fartyget ta sig för egen maskin tillbaka till kaj och ingen av de ombordvarande 195 personerna ska ha kommit till skada.

TV: Här kan du se när fartyget går på grund:

”Problem för M/S Eckerö i Berghamn”, skriver Ålands Sjöfart som har en film från fartyget på sin Facebooksida.

Efter händelsen fick alla passagerare som skulle kliva av på Eckerö göra det.

Ålandstidningen har pratat med en väntande passagerare i Berghamn i Eckerö efter att 13:30-färjan skulle ha gått tillbaka mot Sverige. Ögonvittnet såg när Eckerölinjen gick på grund.

– Vi såg när båten kom mot land. Plötsligt stod den stilla. De tog ner ankaret, alla gick fram och tittade. Man såg att båten inte rörde sig och vi förstod att något var fel, säger vittnet till Ålandstidningen.

Efter händelsen ställdes alla avgångar under resten av dagen och kvällen in och och dykare kallades in för att att undersöka om det fanns några skador på fartygsskrovet.

Enligt Maria Hellman-Aarnio, marknadsdirektör på Eckerölinjen, är läget under kontroll inne på fartyget.

– Det råder en lugn stämning och personalen på plats informerar alla resenärer om hur vi arbetar vidare med detta, säger hon.

Hur hanterar ni inreseförbudet i den här situationen?

– Vi har varit i kontakt med myndigheterna och fått okej från gränsbevakningen att på ett säkert och distanserat sätt ta svenskarna härifrån. De kommer att transporteras med en buss till M/S Rosella som går tillbaka till Kapellskär, säger hon.

Avresan går från Eckerö till Kapellskär klockan 16 lokal tid.