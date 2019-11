TV: Perssons känslosamma avsked – efter sista matchen i karriären: "Så mycket kärlek runt VSK"

Se hela den känslosamma intervjun med Dennis Persson:

Inhoppet i den 56:e minuten på Domnarvsvallen i VSK:s 2–1-förlust mot IK Brage blev Dennis Perssons sista minuter i fotbollskarriären.

Vänsterbacken var märkbart tagen när han ställde sig framför VLT:s kamera efter slutsignalen.

– Det är mycket känslor. Man blir mer känslosam än man trodde att man skulle bli. Det handlar ju bara om fotboll tycker man men det är faktiskt mycket mer, säger han.

Beslutet att lägga av har marinerats läge och Persson känner sig nöjd att avsluta karriären i Grönvitt, en klubb han kom till som 12-13-åring.

– Det har varit jättekul att spela i år men jag känner att det var en ganska bra avslutning på en hyfsat lång karriär.

Vad kommer du främst sakna?

– Många saker men gemenskapen, laget, alla tar hand om varandra. Det är liksom några av ens bästa vänner som sitter där inne i omklädningsrummet. Sen kommer jag sakna fansen som alltid tagit hand om mig, som fått mig att känna mig hemma och uppskattad. Sen finns det inget bättre än att vinna matcher, det kommer jag sakna.

Med sitt uppoffrande spel och sin extrema vilja att vinna har Dennis Persson blivit en publikfavorit bland de grönvita. Vänsterbacken menar själv att supportrarna alltid kommer ha en speciell plats i hans hjärta.

– I år har det kanske varit lite mer kritik från sidan än tidigare. Men kärleken från fansen kände jag rejält när det kom fram att jag skulle lägga av. Alla kommentarer värmer rejält. Det är inte många som tänker på det men det finns så mycket kärlek runt den här klubben och mot oss spelare. Det kommer jag ta med mig resten av mitt liv, säger Dennis Persson.

Matchfakta/superettan

IK Brage–Västerås SK 2–1 (2–1)

Mål: 1–0 (13) Kristian Andersen, 2–0 (20) Christian Kouakou, 2–1 (35) Emil Skogh

Varningar, Brage: Anton Lundin, Pontus Hindrikes, Bjarni Antonsson, Carlos Garcia

Utvisning, Brage: Jonathan Morsay

Varningar, VSK: Sean Sabetkar, Carlos Moggia, Boris Ljevar, Albin Sporrong

Publik: 2324 åskådare

VSK (4–4–1–1): Daniel Svensson – Ravy Tsouka, Ilir Berisha, Sean Sabetkar, Calle Svensson (ut 56) – Simon Johansson (ut 39), Boris Ljevar, Carlos Moggia (ut 75), Emil Skogh – Brian Span – Karwan Safari

Ersättare: Björn Ziebeil, Jesper Florén, Dennis Persson (in 56), Filip Ottosson, Albin Sporrong (in 39), Samuel Dahl (in 75), Viktor Steen.