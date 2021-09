TV: Se musikvideon – till minne av avlidne VSK-supportern

Rockbandet St. Jimi Sebastian Cricket Clubs musikvideo till låten "Until We Meet Again" släpptes under torsdagen på Youtube.

Videon är tillägnad Mikael Axberg, som dog 2018.

Axberg var en älskad VSK-supporter och på social medier minns andra VSK-supportrar Axberg med värme.

"Otroligt bra låt och en väldigt fin hyllning till en av våra största men fallna hjältar.", skriver @j_lindeborg på Twitter.

"På någon pub i Umeå eller Norrköping. På ståplats eller på 65an. Jag tänker fortfarande att "Milton kommer säkert förbi också" innan det slår mig. Ett beständigt tomrum sen han lämnade oss.", skriver @KiosklagatMos på Twitter.

Se hela musikvideon här nedan: