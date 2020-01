TV: Två bilar i krock – räddningstjänsten varnar för halka

Anmäl text- och faktafel

På platsen, i norrgående riktning på väg 56 strax söder om Dingtuna, hade en bilist saktat in och en annan hade då kört in i den första enligt räddningstjänsten. Bilisterna hade själva kunnat köra in till vägkanten efter olyckan.

I den påkörda bilen fanns två personer som efter händelsen kontrollerades av ambulans på grund av nacksmärtor.

– Det var halt på platsen, och det blir nog bara halare framåt nu när det fryser på. Det gäller att köra försiktigt, säger Gunnar Henriksson, inre befäl hos räddningstjänsten.

Positionen på kartan bygger på preliminära uppgifter.