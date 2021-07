TV: Vem vinner priset värt 220 000 kronor? Se den fjärde finalistens pitch här!

Anmäl text- och faktafel

TV: Hör den fjärde finalistens pitch här – så vill Johanna Torin starta ett nytt gym:

VLT presenterar en finalist om dagen under den kommande veckan. Därefter avslöjas vinnaren/vinnarna. Se de tidigare inslagen här:

► Starship finalist 1: Productive Gaming bestående av Viktor Kilestad, Axel Eriksson, Herman Schmidt, Axel Eriksson och Ebbe Klingstam

► Starship finalist 2: Lara Kassem och Elevhjälpen

► Starship finalist 3: Daniel Kohlen och ViTarAnsvarGörDu

Det här är Starship

Det var i maj som investmentbolaget Mothership Group presenterade den nya tävlingen Starship. Målet var ”att hitta nästa guldkorn som ska ut i näringslivet”.

De tävlande fick skicka in en digital ansökan och sedan valde en jury ut sju finalister. Under finalen, som spelades in den 15 juni, fick de tävlande fem minuter på sig att presentera sin idé och svara på frågor från en jury bestående av investerare och personer med erfarenhet från näringslivet.

Vinsten är värd 220 000 kronor och består av ett aktiebolag, sex månaders kontorsplats, sex månaders acceleratorprogram, 110 000 kr i marknadsföring av VLT, företagspaket av Nordea samt hjälp med försäljning och marknadsföring av Mothership.