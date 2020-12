Två brev försvann – vården missade dödlig tumör

Anmäl text- och faktafel

Nu har Region Västmanland anmält det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria. Alltså den lag som säger att vårdgivare har en skyldighet att själva anmäla händelser som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada.

Patienten, som är i 50-årsåldern, hade känd levercirros – så kallad skrumplever – och med den diagnosen följer också förhöjd risk för att utveckla levercancer.

2018 upptäcktes också förändringar i levern som visade sig vara hepatocellulär cancer – den vanligaste formen av primära cancertumörer i levern.

Tumören kunde hösten 2018 avlägsnas genom så kallad ablation, där man med radio- eller mikrovågor förstör tumören och en viss säkerhetsmarginal runtomkring.

I december 2018 efter en röntgenkontroll utan anmärkning på Akademiska sjukhuset i Uppsala beslutades att fortsatta kontroller skulle ske på kirurgkliniken vid Västmanlands sjukhus i Västerås.

2 januari 2019 skickades ett brev till patienten med besked om att fortsatta kontroller skulle ske vid just kirurgkliniken i Västerås. Och enligt vad man uppgivit vid Akademiska sjukhuset skickades också ett brev till kirurgkliniken i Västerås.

Sedan hände ingenting förrän i mitten av september 2019 då medicinkliniken vid Västmanlands sjukhus i Köping skickade ett brev till kirurgkliniken i Västerås med önskemål om att patienten skulle följas upp i enlighet med rekommendationen från Akademiska sjukhuset.

Men varken brevet från Akademiska sjukhuset eller brevet från medicinkliniken i Köping har kunnat återfinnas någonstans.

Patienten genomgick aldrig några kontroller.

I slutet av april i år sökte patienten vård akut med magbesvär och påverkad andning.

Då gjordes en undersökning med magnetkamera – och den undersökningen visade värsta tänkbara; levercancern hade kommit tillbaka och den var utbredd och bedömdes inte kunna opereras.

Behandling med cellgifter sattes in men den hjälpte inte och under sommaren övervägdes palliativ behandling – alltså behandling som inte botar utan förbättrar livskvaliteten under återstående tid i livet.

Det är okänt om patienten ännu är i livet.

Region Västmanland konstaterar i anmälan till IVO att patienten drabbades av en ”betydande fördröjning” av återfallsdiagnosen. Eftersom levercancer måste upptäckas tidigt för att vara möjlig att bota helt, så försvann också möjligheten till bot genom förseningen.

IVO ska nu utreda hur det kan komma sig att de två breven – från Uppsala och från Köping – inte kunnat återfinnas och varför patienten inte följdes upp.