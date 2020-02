Två drömmål när VSK enkelt besegrade konkurrenten

VSK var det klart bättre laget i den första halvleken. Man kontrollerade spelet fullständigt första halvtimmen och kom runt på kanterna gång på gång.

Ledningsmålet kom redan i den 4:e minuten när Filip Tronet utnyttjade ett misstag från hemmamålvakten och enkelt slog in en retur från nära håll. Brian Span utökade med ett långskott i krysset i den 11:e minuten och Douglas Karlberg fyllde på till 0-3 genom en vacker språngnick som borrade sig in vid bortre stolpen.

AFC spelade upp sig sista kvarten av första halvlek och skapade några halvchanser. Man skulle också reducera på straff med tio minuter kvar när Emil Skogh rev ner Wilhelm Loeper som själv satte straffen distinkt bakom Daniel Svensson i VSK-målet.

Den andra halvleken var betydligt chansfattigare. En mängd byten i båda lagen gjorde spelet ryckigt och kvaliteten gick er betänkligt. VSK hade två frilägen genom William Videhult och provspelaren Rickson Mansiamina, men lyckades inte förvalta dem. Matchen slutade 3-1 till Grönvitt som därmed tog försäsongens andra seger.

VSK har tidigare under försäsongen spelat oavgjort med AIK (1-1) och vunnit över Dalkurd (2-1).

Nu väntar träningsläger i Spanien under nästa vecka innan Svenska Cupen drar igång.

Matchfakta

AFC Eskilstuna-Västerås SK 1-3 (1-3)

Mål: 0-1 (4) Filip Tronet, 0-2 (11) Brian Span, 0-3 (27) Douglas Karlberg, 1-3 (35) Wilhelm Loeper (straff).

Så startade VSK:

Daniel Svensson (ut 46)-Sean Sabetkar, David Engström (ut 46), Calle Svensson (ut 46)-Filip Almström Tähti (ut 67), Kevin Custovic (ut 78), Samuel Holm (ut 67), Emil Skogh (ut 46)-Filip Tronet (ut 64), Douglas Karlberg, Brian Span

Avbytare: Anton Fagerström (in 46), Pontus Fredriksson (in 46), Viktor Steen (in 46), Albin Linnér (in 46), William Videhult (in 64), Filip Ottosson (in 67), Rickson Mansiamina (in 67), Carlos Moggia (in 78).