Två nya sprickor i Estonias skrov upptäckta

Jonas Bäckstrand, på Statens Haverikommission, bekräftar att det är nya okända sprickor. Han säger att det är intressant, men "att det finns en risk att man övertolkar data innan man har den samlade bilden".

Därför vill vi vara försiktiga med att dra några slutsatser innan våra experter har sammanställt datan, säger han till TT.

Sprickorna hittades under de nya undersökningarna som just nu bedrivs vid Estonias vrakplats under tio dagar. Bakgrunden till undersökningarna är de uppgifter om hål i Estonias styrbordssida som visades i en tv-dokumentär i höstas.

Förstudiens syfte är att avgöra vilka åtgärder som behövs för att fortsatt kunna granska hålen i vraket. Operationen har möjliggjorts i och med en ändring i lagen om gravfriden från och med den 1 juli.

Data om fartyget och bottenförhållanden samlas in med hjälp av ekolod och sonarmetoder och kommer att analyseras med hjälp av forskare från Stockholms universitet.