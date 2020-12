Två spelare får underkänt, en toppbetyg – här är domen på VSK

Betygsskala:

1 = Underkänd

2 = Godkänd

3 = Bra

4 = Mycket bra

5 = Allsvensk klass

*Spelarna är rangordnade från 1:orna ner till 5:an. Endast spelare med minst tre starter under säsongen är med på listan.

► Ahmed Awad, 28, anfallare

Matcher i VSK: 13 (10 starter, 3 inhopp)

Mål/assist: 1/1

Betyg: 1

Kommentar: Den stora stjärnvärvningen inför säsongen. Gjorde mål i premiären. Men vad hände sedan? Fick inte ut nånting av sitt offensiva register i VSK och var en stor besvikelse. Lämnade under sommaren.

► Moussa Traoré, 22, mittfältare

Matcher: 6 (3 starter, 3 inhopp)

Mål/assist: 0/0

Betyg: 1

Kommentar: Nej, det här blev verkligen inte vad varken Traoré själv eller VSK önskade. Lånet från Vasalund startade omgående när han kom till klubben, drog axeln ur led och övertygade inte alls efter det.

Även om 22-åringen hann visa lite av sin fina vänsterfot är det vårdslösa spelet det man kommer minnas.

► Jesper Florén, 30, ytterback

Matcher: 6 (3 starter, 3 inhopp)

Mål/assist: 0/0

Betyg: 2

Kommentar: Befunnit sig djupt ner i Thomas Askebrands frysbox denna säsong. Högerbacken blev offer för ett skiftat spelsystem och har därför fått sporadiskt med speltid. Men klart godkänd när han fått chansen, även om tiden på planen varit knaper.

► Anton Fagerström, 29, målvakt

Matcher: 22 (22 starter, 0 inhopp)

Mål/assist: 0/0

Betyg: 2

Kommentar: VSK:s stora succéspelare från 2019 har en tuffare säsong bakom sig. Visade sig under säsongsinledningen mänsklig och fick sedan kliva åt sidan på grund av skada. Växte under hösten och stod för några avgörande räddningar.

► Sean Sabetkar, 25, mittback

Matcher: 28 (28 starter, 0 inhopp)

Mål/assist: 0/0

Betyg: 2

Kommentar: Förhoppningarna var högt satte på VSK-kaptenen inför säsongen men insatserna har skiftat alldeles för mycket i kvalitet. Har dock, precis som hela laget, spelat upp sig under hösten. Klubbens förlängning av mittbackens kontrakt vittnar om att man tror på 25-åringen.

► Karwan Safari, 28, anfallare

Matcher: 21 (14 starter, 7 inhopp)

Mål/assist: 6/1

Betyg: 2

Kommentar: Rent målmässigt en typisk "Karwan-säsong". Nästan exakt samma målsnitt som säsongen 2019 när anfallaren stod för nio mål på 19 starter. Problemet är att 28-åringen har en tendens att försvinna helt ur matchbilden och saknar en dimension i straffområdet, varför han fick se sig petad av Prodell under hösten.

► Calle Svensson, 33, mittback

Matcher: 19 (16 starter, 3 inhopp)

Mål/assist: 0/0

Betyg: 2

Kommentar: Var länge det givna valet till vänster när VSK spelade trebackslinje men tappade sin plats under hösten när Askebrand valde att satsa på Michael Jahn. Blandar perfekta 40-meterspassningar och fysiskt spel med hårresande felpassningar. Totalt sett en gedigen säsong från Svensson.

► Pontus Fredriksson, 24, mittback

Matcher: 3 (3 starter, 0 inhopp)

Mål/assist: 0/0

Betyg: 2

Kommentar: Fick något överraskande en del starter i inledningen på säsongen och gjorde det stabilt. Men fick sedan 2020 förstörd av mängder med småskador. Har tränat under hösten men allt som oftast placerats utanför matchtruppen.

► Simon Johansson, 27, mittfältare

Matcher: 25 (21 starter, 4 inhopp)

Mål/assist: 3/6

Betyg: 2

Kommentar: En strulig säsong för kulturbäraren. Led länge av fotskadan som förstörde försäsongen och tycktes inte alls hitta formen. Spelade upp sig rejält under hösten och skiftet till 3–5–2 gjorde honom gott.

► Pedro Ribeiro, 30, mittfältare

Matcher: 19 (15 starter, 4 inhopp)

Mål/assist: 0/1

Betyg: 2

Kommentar: Brassen var given på mittfältet under inledningen av säsongen. Spelat mer sporadiskt efter fotskadan han ådrog sig under inledningen på hösten. Haft svårare att ta sig in i elvan sedan systemskiftet till 3–5–2. Besitter en teknik som ingen annan i VSK, men behöver få ut mer av sitt bolltrollande.

► Emil Skogh, 27, wingback/mittfältare

Matcher: 20 (13 starter, 7 inhopp)

Mål/assist: 3/3

Betyg: 2

Kommentar: Dominerade stundtals under försäsongen men lyckades inte konservera den formen in i säsongen. Småskadad och bänkad titt som tätt. Fick aldrig tillbaka det där riktiga flytet. Blandat lysande insatser med att vara totalt osynlig. Står alltid för ett hårt jobb.

► Brian Span, 28, mittfältare/anfallare

Matcher: 28 (14 starter, 14 inhopp)

Mål/assist: 3/1

Betyg: 2

Kommentar: En enormt laglojal spelare som alltid jobbar stenhårt. Kan spela på i princip alla positioner och göra det bra. Får dock ut alldeles för lite offensivt trots en väldigt fin teknik. Saknar djupledsspelet och finishen.

► William Videhult, 18, anfallare

Matcher: 19 (6 starter, 13 inhopp)

Mål/assist: 0/0

Betyg: 2

Kommentar: Rankades som en av superettans största talanger inför seriestarten. Men vi måste vara ärliga med att säga att unge herr Videhult inte har fått ut en bråkdel av sitt kunnande. Gjorde dock några imponerande insatser som wingback under våren vilket ger honom godkänt. Upp till bevis 2021.

► Douglas Karlberg, 23, anfallare

Matcher i VSK: 13 (6 starter, 7 inhopp)

Mål/assist: 1/1

Betyg: 2

Kommentar: Var stekhet under försäsongen och gjorde mål på allt. Fick förtroendet från start i premiären mot AFC, men lyckades under sina 13 matcher aldrig hitta helt rätt för sitt enorma slit. Lämnade för konkurrenten Brage i augusti och fick bättre utdelning där under hösten med fem mål.

► Daniel Svensson, 27, målvakt

Matcher: 7 (7 starter, 0 inhopp)

Mål/assist: 0/0

Betyg: 3

Kommentar: När Anton Fagerström gick skadad under sommaren var det VSK-veteranen som fick bära ansvaret. Det gjorde han med bravur och hans stabila spel var stundtals avgörande för grönvita poäng. Inte minst hemma mot Brage när han räddade segern med två jätteparader i slutminuterna.

► Michael Jahn, 24, mittback

Matcher: 15 (12 starter, 3 inhopp)

Mål/assist: 0/0

Betyg: 3

Kommentar: Doldisvärvningen från division 2-klubben Karlberg har överraskat under 2020. Stod för några kostsamma missar i inledningen av säsongen men har under hösten varit en jätte i VSK-försvaret.

► Filip Almström Tähti, 29, ytterback

Matcher: 26 (26 starter, 0 inhopp)

Mål/assist: 0/1

Betyg: 3

Kommentar: Har startat alla matcher han varit tillgänglig i. Tydligt att Askebrand lägger stort förtroende i Almström Tähti. Extremt nyttig för VSK med sitt slit och förmåga att ständigt vara en nagel i ögat på motståndarna. Bidrog allt mer offensivt under hösten.

► David Engström, 30, mittback

Matcher: 23 (23 starter, 0 inhopp)

Mål/assist: 1/0

Betyg: 3

Kommentar: Haft en skadedrabbad säsong bakom sig och aldrig riktigt kommit upp i den nivån som många hoppats på när han anslöt till klubben. Men då var också kraven enorma. Visat under hösten att han kan vara den försvarsgeneral VSK värvade. Men behöver hitta jämnheten till nästa säsong.

► Kevin Custovic, 20, wingback/mittfältare

Matcher: 20 (9 starter, 11 inhopp)

Mål/assist: 0/0

Betyg: 3

Kommentar: Har allt som oftast kastats runt mellan det centrala mittfältspositionerna och wingback-rollen. Har i regel löst uppgifterna med bravur. Lugn och mogen i sitt agerande. Behöver ta för sig ännu mer, men en bra säsong av ynglingen.

► Moonga Simba, 20, wingback/mittfältare

Matcher: 14 (6 starter, 8 inhopp)

Mål/assist: 2/2

Betyg: 3

Kommentar: Värvades från Sandviken under sommaren utan en enda match i superettan på CV:t. Gjorde några pigga inhopp som ytter innan han blev ordinarie som wingback.

Ett utropstecken med sitt kaxiga spel där 20-åringen ständigt utmanar sin motståndare och skapar farligheter. Blir lite övermodig och slarvig emellanåt.

► Jonas Hellgren, 30, mittfältare

Matcher: 24 (22 starter, 2 inhopp)

Mål/assist: 4/1

Betyg: 4

Kommentar: En av VSK:s genomgående bästa spelare denna säsong. Att Hellgren har offensiva kvaliteter har vi vetat om i flera år. Har under 2020 visat tydliga tecken på att han behärskar tvåvägsspelet på ett strålande sätt.

Inte lika snabb i djupled som tidigare, men kompenserar det med en klokhet som gör att han oftast ligger rätt i banan.

► Albin Sporrong, 21, mittfältare

Matcher: 25 (13 starter, 12 inhopp)

Mål/assist: 2/2

Betyg: 4

Kommentar: Säsongens genombrott utan tvekan. Visade glimtar av sin begåvning när han fick hoppa in under första halvan under säsongen. Men det är under hösten som han utvecklats till något av en nyckelspelare på VSK-mittfältet. Sliter som ett djur och är även målfarlig framåt.

► Filip Tronêt, 27, anfallare

Matcher: 27 (26 starter, 1 inhopp)

Mål/assist: 6/6

Betyg: 4

Kommentar: När Filip Tronet är bra är VSK bra. Var som hela laget mest frustrerad under våren. Men under hösten visade 27-åringen varför han är en av lagets absolut viktigaste spelare.

Tycks bara bli snabbare med åren. Fick dessutom vara skadefri för en gång skull. Tangerade poängskörden från 2019, dock med fler spelade matcher.

► Viktor Prodell, 32, anfallare

Matcher: 10 (9 starter, 1 inhopp)

Mål/assist: 7/3

Betyg: 5

Kommentar: Värvades i september för att rädda kontraktet. Då fanns ett stort frågetecken för anfallarens form efter lång tid utan matchspel. Ett frågetecken som rätades ut till ett enorm utropstecken.

Varit precis den boxspelare som VSK desperat behövde. Gjorde makalösa sju mål på tio matcher. Addera tre assist och frågan om vem som var grönvitts viktigaste spelare denna säsong får ett enkelt svar.