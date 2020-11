Två västmanländska världsupptäckare del 2: En västeråsare i Japan – Olof Eriksson Willmans unika resa till det slutna riket i öster 

Ericus Magni Björkstadiensis, föddes precis som latiniseringen avslöjar som Erik Månsson i Björksta. Som kyrkoherde i Västervåla hade han inget vidare eftermäle. Ericus Magni tillträde tjänsten 1614 och var enligt herdaminnet en slarvig och värdelös präst som upptagen av god mat och hårt lantarbete försummade sitt heliga ämbete. Inte bara glömde Västervålas invånare sin katekes, Ericus Magnis lär själv haft skrala kunskaper om den. Ett tydligt tecken på hans försumlighet var att han inte ens förtecknade födelsedatumen på sina egna fem barn!

Så gissningsvis föddes Olof Eriksson Willman kring 1622–1623. Efternamnet “Willman” lade han till senare i livet och det syftade på att “villa”, det vill säga gå bort sig eller att förlora sitt ursprung, ett namn som berättade om hans eget rotlösa och äventyrliga liv. Anteckningarna blev sedan till en reseskildring om hans färd till Japan, ett slutet land vilket han var en av få européer att då få besöka.

Willman var inte bara äventyrare och soldat, utan också konstnärligt sinnad och en intellektuell av rang. Redan före sin resa debuterade han som poet med sina oden, pastorala landskapsdikter och patriotiska hymner om de ädla svenskarnas dygder. Han översatte också med stor beundran den franske hugenotten François Carons berömda Japanskildring från 1648 till svenska 1664.

Willmans bibliotek var för den tiden betydande och omfattade hela 170 volymer. Böckerna indikerar att han behärskade åtminstone åtta olika språk, framför allt är verken skrivna på latin och grekiska, men här finns också många böcker på holländska, tyska, franska och danska. Biblioteket innehåller historiska och för honom samtida verk inom matematik, astronomi, ekonomi, geografi, biologi och botanik, historia, militärvetenskap, internationell krigs- och sjörätt, ett flertal biblar liksom teologiska verk, bland annat bibelkommentarer av Martin Luther och Philipp Melanchthon, samt klassisk prosa och poesi av antika författare som Cicero, Horatius och Plutarkos.

I Willmans boksamling finner vi klassiker som den antike grekiske matematikern Euklides “Elementa” (från omkring 300 före Kristus) om geometri och den romerske historikern Titus Livius “Roms historia” (skriven mellan år 27-9 före Kristus), men också skrifter av tidens intellektuella stjärnor som exempelvis den flamländske historikern, teologen och juristen Hugo Grotius “De jure belli ac pacis” (“Om krigets och fredens lagar”) (1625). Det finns också en hel del reseskildringar och beskrivningar av andra länder och världsdelar, framför allt om Indien och Östasien, bland annat den samtida holländske historikern Jan Huyghen van Linschotens skildringar av Japan och Kina, men också ett flertal böcker skrivna av jesuiter och andra företräder från Katolska kyrkan, verk som annars var förbjudna i Sverige.

Willman började på gymnasiet i Västerås 1632 och inledde sina studier vid Uppsala universitet nio år senare. Efter bara ett par år övergav han sina akademiska studier för att satsa på en militär karriär och deltog i det pågående kriget mot Danmark. Efter freden i Brömsebro 1645 tjänstgjorde Willman vid fästningen i Halmstad som precis erövrats från danskarna. Efter ett par år entledigades han från armén och mönstrade då, full av lust att se den vida världen, på ett av Ostindiska kompaniets fartyg i Amsterdam och gav sig 1648 av på en sex år lång resa.

Denna period av sitt liv dokumenterade Willman extremt noga, inte en dag missar han sin sina dagböcker. Den beläste Willman lånar grepp och motiv från den antike grekiske historikern och författaren Xenofons “Anabasis” (skriven 370 före Kristus) självbiografiska skildring av sin medverkan som legosoldat i den persiske kungen Kyros den yngres fälttåg år 401 före Kristus. Samtidigt är han till skillnad från den samtida västmanländske världsresenären Nils Mattsson Kiöping påtagligt mer sparsam med att använda sig av mytiska och mystiska framställningar, Willman är ytterst saklig och detaljrik i sina beskrivningar av den nya värld han upptäcker, i högsta grad avförtrollar han den.

Willman lägger krutet på att beskriva Japan där han får bevittna livet och tillvaron i och kring de nederländska och kinesiska handelsstationer på ön Deijma i Nagasaki och huvudstaden Edo, dagens Tokyo. Det Japan Willman kommer till har några årtionden tidigare trätt in i den så kallade Edoperioden då klanen Tokugawa nu dominerar landets politik och maktutövande.

Sedan 1191 hade den japanska kejsaren, trots att denne betraktades som gudomlig avkomma till solgudinnan Amaterasu, enbart blivit en symbol av rituell betydelse för riket och fråntagits all reell makt. Denna utövades i stället av shogunatet, en sorts militärdiktatur som pendlade mellan olika starka dynastier med krigsherrar. Systemet var instabilt och mellan 1477 och 1574 hade ett nära hundra år långt inbördeskrig rasat mellan olika familjer och fraktioner som fullständigt slitit sönder landet. Till slut lyckades Tokugawa Ieyasu kuva alla andra feodalherrar, så kallade daimyos, och fick dem att svära sin trohet mot honom. Klanen Tokugawa skulle därefter kontrollera Japan fram till mitten av 1800-talet.

Tokugawasläktet såg inte med blida ögon på det västerländska inflytandet över Japan. De första portugisiska sjömännen och kristna missionärerna anlände till landet 1549. Framför allt hade de senare varit oroligt framgångsrika och på kort tid fått hundratusentals japaner att konvertera till katolicismen, lyckats viga japanska präster och till och med hunnit med att etablera munkordnar. För den japanska överheten innebar snart kristendomen med sitt andliga jämlikhetsideal att ett kulturellt virus spreds genom samhällskroppen och hotade att lösa upp hela den sociala ordningen.

Familjen Tokugawa förbjöd kristendomen i landet 1614 och kastade åtta år senare ut alla utlänningar. En brutal och långvarig förföljelse av kristna japaner pågick sedan i årtionden och tiotusentals av dem fick sätta livet till. Under Shimbaraupproret 1637 till 1638 reste sig kristna bönder och samurajer i staden Shimbara mot Tokugawashogunatet, men krossades brutalt med stöd av regimens nya europeiska allierade Holland (som saknade intresse av att missionera kristendom i landet) och 37 000 kristna avrättades vid ett och samma tillfälle. De japanska katolikerna gick under jord och blev “kakure kirishitan”, “de dolda kristna”, och lyckades i hemlighet praktisera sin tro genom att skapa skulpturer av Jesus och Jungfru Maria i form av bodhisattvor för att dölja deras egentliga betydelse. De fortsatte att i hemlighet be på latin, portugisiska och spanska och förmedlade Bibeln och liturgiska texter muntligt. Först i slutet av 1800-talet när det slutna Japan öppnades upp igen kunde de japanska kristna åter uppgå i Katolska kyrkan.

När Willman kom till Japan var det enbart kinesiska och holländska köpmän som fick komma in i landet. De betraktade också som lägre stående, inte av rasistiska skäl, utan därför att köpmän i det japanska samhället som “krämare” ansågs vara den lägsta klassen, underordnade samurajerna (krigarna), bönderna och hantverkarna. Willman däremot, som militär företrädare för den svenska stormakten, togs emot på ett helt annat vis med djup vördnad och respekt i det extremt militaristiska japan. Han visades runt och togs till heliga platser och försvarsverk som få andra européer fick se. Den berömde Inoue Masashige var chef för shogunatets underrättelsetjänst och en central politisk figur i Japan vid tiden. Han visade stort intresse för Willman och dennes kunskaper om europeisk krigskonst och inte minst bruket av skjutvapen och artilleri, både musköter och kanoner hade börjat importeras i större skala till Japan. Willman fick också vid ett tillfälle se den gudomlige kejsaren Go-Komyo.

Han tycks inte har imponerats av den japanska maten, även om vi väl känner igen den. Willman blev mest bjuden på rå fisk doppad i det han beskriver som vinäger. Den sköljde han ner med varmt vatten eller sake (risvin) och till efterrätt fick han stekta kastanjer och äpplen. De fester, spel och lekar Willman får vara med om är av ett sådant slag och i en så stor omfattning som gör honom så förundran att han inte finner ord för dem. Willman jämför ständigt den japanska naturen med den svenska och finner att både växande hallon och jordgubbar samt fåglar och däggdjur av ett slag han aldrig sett tidigare.

Han är överväldigad av den rikedom och civilisation Japan uppvisar. Deras förfinade hantverk och smide imponerar stort på honom, han får också se vägsystem i sten och avancerade brokonstruktioner utan motstycke i den tidens Europa. Befästningsverk, slott och tempel är arkitektoniskt sett hisnande byggda av stenblock som i sig är lika stora som hus. Samtidigt kan han konstatera att japanerna är tekniskt begränsade som sjömän, de har varken har tillgång till kompasser eller kartor och vågar därför aldrig segla längre bort än att de kan se fastlandet.

Willman har intet av den vetenskapliga rasistiska attityd som sedan skulle komma med upplysningen och kolonialismens fulländning. Här finns inga stereotypa beskrivningar av japaner som gula och snedögda, tvärtom fascineras han uppfödd på svenskens magra kost av de resliga japanerna, ett skönt folk klädda i vackra kläder. Den enda gången han ordentligt hemfaller åt myter och fördomar är när han köper japanernas överdrivna beskrivning av det otyglade folket i norra delen av landet. Ainu, det icke-japanska urfolk av ännu okänt ursprung som först kuvades på 1800-talet, framställt som ludna med långt hår, skägga och mustascher, mer lika djur än människor. Ainu var säkerligen mer håriga än japanerna och fysiskt betydligt större, när de allierade mötte ainuättlingar i strid under andra världskriget fick de en sådan chock av deras resliga och enorma kroppar att de trodde att de betydligt mindre japanska soldaterna hade fått hemliga tyska förstärkningar.

Som prästson och trogen lutheran bemödar Willman sig inte om att fördjupa sig japanernas religiösa liv, han gör exempelvis inte någon åtskillnad mellan landets två andliga traditioner (men han blir exempelvis viss om att japanska, kinesiska, koreanska och vietnamesiska är skilda språk med olika alfabet) i shintoismen och buddhismen, utan konstaterar bara att japanerna är “avgudadyrkare”. Han både fascineras och skräms över de avbildade mångarmade gudomar han får se i templen och vi får aldrig veta vilka de faktiskt är, Willman utgår från sina kulturella referenser och tycker sig i japanernas tempel se deras egna varianter av romerska gudar som Jupiter, Vulcanus, Mars och Neptunus.

Däremot intresserar sig Willman förstås för de japanska kristnas öde och bevittnar själv vid ett tillfälle hur 150 kristna japaner bli korsfästa, levande brända och få sina huvuden spetsade på pålar. Willman beskriver ett närmast totalitärt Japan där militärregimen inte nöjer sig med att avrätta de kristna, utan också dödar deras grannar ifall de inte angivit dem. Han skriver att de kristna japanernas sånger och skratt har förbytts till tårar och gråt.

Willman förhåller sig för det mesta kyligt saklig sina beskrivningar, men det genommilitariserade japanska samhällets brutalitet och hierarkiska system berör honom uppenbart illa. Han har aldrig någonsin sett så många människor på en och samma gång, men inte heller människoliv skattas så lågt. Willman berättar att alla brott (inklusive spel och dobbel och i synnerhet stöld) bestraffas med döden i Japan. Endast samurajerna får äran att ta sina egna liv när de gjort fel eller misslyckats genom att skära upp sina egna magar, ett privilegium också för deras familjemedlemmar då de måste gå samma öde till mötes. Willman konstaterar att det inte är som i det kristna Sverige är individen själv står ansvarig för sina handlingar, utan att familjen är den minsta juridiska enheten och att kollektiv bestraffning tillämpas. När en person begår ett brott blir den avrättad tillsammans med de manliga familjemedlemmarna medan de kvinnliga säljs som slavar.

De japanska kvinnornas situation besvärar Willman och han ägnar dem extra stort intresse. I dåtidens Japan var alla äktenskap arrangerade enligt uppgörelser mellan olika klaner. Willman noterar orättvisan i att japanska män är fria att gå till prostituerade och hänge sig åt sodomi (han noterar att japanerna inte finner homosexualitet syndigt), men att de får döda sina fruar vid blotta misstanken om otrohet och han skildrar värsta tänkbara kvinnoöden.

När Willman kom hem till Sverige igen 1654 tog han värvning i den svenska flottan där han raskt befordrades till kapten. Han var befälhavare på regalskeppen Kronan och Solen under kriget mot Danmark 1658-1659. Senare dök han upp som kompanichef för “Vintervakten” i Stockholm 1663 och sedermera som befälhavare på fartygen Höken, Göteborg, Örnen och Danska Fenix innan han gick bort tio år senare och lämnade sin unga hustru och två små söner efter sig.

Willmans reseskildring trycktes av adelsmannen Per Brahe på Visingsö i en samlingsvolym tillsammans med Kiöpings reseskildring 1667 och därefter separat i en upplaga sju år senare. Märkligt nog är Willmans skrift sparsamt refererad till av senare svenska författare och lärde, och då aldrig omnämnd för den fina skildringen av Japan. För fyra år sedan översatte uppsalaforskaren Catharina Blomberg, som specialiserat sig på samurajernas religion och etik, Willmans resedagbok till engelska för att nå en vidare internationell publik med en helt unik skildring av 1600-talets slutna Japan.

Två västmanländska världsupptäckare

I miniserien “Två västmanländska världsupptäckare” berättar Erik Jersenius om Köpingsbon Nils Mattsson Kiöping och västeråsaren Olof Eriksson Willmans och deras otroliga resor över världen vid 1600-talets mitt.