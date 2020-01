Två VSK:are i bandylandslaget – här är truppen till P19-VM

Målvakter:

Benjamin Pizzoni Elfving, Västerås SK, Joel Snäll, Vetlanda BK.

Utespelare:

Alexander Härndahl, Villa Lidköping BK, Alexander Karlgren, Villa Lidköping BK, Edvin Isaksson, Sandvikens AIK, Elias Swartswe, Ljusdals BK, Emil Nordström, Vetlanda BK, Gabriel Hultgren, Åby/Tjureda IF, Gustav Ek, Vetlanda BK, Isac Karlsson, Vetlanda BK, Isak Flodberg, Ljusdals BK, Jesper Granqvist, Edsbyns IF, Kasper Sandgren, Västerås SK, Marcus Öhman, Ljusdals BK, Oscar Hulthammar, Nässjö IF, Theo Lewerin, Villa Lidköping.

Reserver på hemmaplan:

Albin Franzén, Nässjö IF, David Storme, Nässjö IF, Melker Westman, Västerås SK, Noa Djäkner, Ljusdals BK, Hugo Andersson, IFK Vänersborg.