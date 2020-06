Tydliga planen för nya VSK-doldisen – och raka svaret: "Annars hade jag aldrig kommit hit"

Den 24-årige mittbacken fostrades i Djurgårdens IF men har spelat för Karlbergs BK sedan 2017. Där hade han VSK:s assisterande tränare Kalle Karlsson som huvudtränare.

Nu möts deras vägar igen.

Under onsdagen meddelade nämligen VSK att man gjort klart med Michael Jahn, som tränat med klubben sedan en tid tillbaka, säsongen ut.

Det var så klart en glad 24-åring som VLT träffade efter sin första träning som VSK-spelare.

– Det var inget man trodde när säsongen drog ingång. Men det är samtidigt en otrolig möjlighet för mig och det handlar egentligen bara om att försöka göra det bästa av det och ta det vidare härifrån, säger Jahn.

När det gäller rollen i VSK säger han:

– Främst är tanken att jag kommer in som en back up på de tre mittbackspositionerna där VSK ansåg att man var lite tunna med tanke på det tajta matchschemat som väntar.

En beskrivning som Kalle Karlsson håller med om. Särskilt efter att unge mittbacken Claus Royo fått nya skadebekymmer och endast Pontus Fredriksson funnits som back up.

– Vi visste att vi behövde ha in lite täckning i försvaret och då var man tvungen att titta på vad som är möjligt att få loss och vad budgeten tillåter. Att värva en etablerad spelare fanns inte på horisonten. Samtidigt känner vi att vi är nöjda med den besättningen vi har och ville ha in någon som kunde täcka upp men samtidigt ha utvecklingspotential, säger Karlsson och tillägger:

– Sen tycker jag att "Micke" har blivit kvar för länge i division 2, han borde nog ha lämnat Karlberg tidigare. Han har en nivå i sig som är högre en division 2.

Hur skulle du beskriva honom som spelare?

– En försvarsspelare som har sina styrkor i det defensiva. Framför allt är han positionssäker och snabb för att vara mittback, det är sällan han blir slagen just där. Han är gedigen i duellspelet sen ska sägas att han heller inte är oäven i passningsspelet även om det inte är hans främsta styrka.

– Anledningen att han inte tagit sig uppåt tidigare i karriären tror jag beror på att han inte har någon tydlig spetsegenskap, men samtidigt har han heller inga riktigt svagheter.

Han framstår väldigt trygg och stabil som spelare. Hur viktigt är det hos någon som främst ska agera back up?

– Man behöver veta att spelaren är redo att kliva in på den här nivån. Sen gäller det att veta att när spelaren väl kommer in och täcker upp så blir det inga utsvävningar. I "Mickes" fall så är det just så, han är smart nog att förstå vad han ska göra och vad han inte ska göra.

Frågan är då: Är Michael Jahn redo att kliva in i superettan?

– Det är jag absolut. Jag har självförtroende att kliva in och göra det som krävs, annars hade jag aldrig kommit hit, svarar han självsäkert.