Tystnaden längs floden Drina

På den muslimska gravplatsen i staden Višegrad i östra Bosnien-Hercegovina finns en urblekt och fuktskadad nallebjörn som någon surrat fast vid en gravsten i det toviga gräset. På gravstenen står ett ensamt namn: Nihad Ibišević, 1985-1992.

Precis som sin lillasyster, sin mamma och tusentals andra av Višegrads invånare mördades Nihad av serbiska extremister under kriget i Bosnien mellan 1992 och 1995. De flesta av offren begravdes inte på kyrkogården. Många av dem kastades i floden Drina som rinner genom staden och de fördes bort av dess starka strömmar.

När jag besökte Višegrad förra sommaren slogs jag av två saker. Det första var hur vacker staden var, hur den bredde ut sig på Drinans två sidor med sina enfamiljshus och lummiga trädgårdar som en liten flodpärla. Överallt växte plommonträd.

Det andra var hur tyst den var. Gatorna var nästan tomma, trafiken var på många håll obefintlig och den ståtliga osmanska stenbron som förbinder flodkanterna stod för det mesta folktom i den stekheta julisolen.

Višegrad har blivit en del av världslitteraturen genom Nobelpristagaren Ivo Andrić roman ”Bron över Drina” som beskriver stadens historia från den osmanska tiden till första världskriget. I boken är bron huvudperson och läsaren följer stadens och Bosniens historia genom scener som utspelar sig på och intill den. Bron beskrivs som stadens mötesplats och genomfartsled och omges alltid av ett myller av liv och rörelse.

Men när jag besökte Višegrad var bron tyst. Lika tyst som de utbrända husruinerna som syntes till här och där, övervuxna av ogräs och nedklottrade av serbnationalistisk graffiti. Det var en olustig tystnad i en stad av Višegrads storlek.

Förklaringen till tystnaden är lika enkel som fasansfull. Före kriget bodde det 21 000 människor i Višegrad, men nu fanns bara drygt 10 000 människor kvar. Så gott som alla stadens muslimska invånare – över halva befolkningen – dödades, fördrevs eller flydde när serbiska milismän och soldater spred sin terror i staden. Män, kvinnor och barn samlades ihop och fördes till stenbron där de sköts eller knivskars till döds innan deras kroppar dumpades i floden. Flickor och kvinnor hölls som sexslavar på spahotellet Vilina Vlas utanför staden. Vid minst två fruktansvärda tillfällen spärrades stora grupper av människor in i byggnader som stacks i brand.

Staden tömdes på människor. Kvar blev tomma gator, utbrända hus och tystnaden.

Men i Višegrad finns också en annan slags tystnad, en tystnad som är mindre gripbar men ändå påtaglig. Den kan beskrivas som förnekelsens tystnad.

Det råder i dag en kollektiv förnekelse i Višegrad om vad som skedde under kriget. Det finns knappt några minnesmärken över illdåden som begicks – själv kunde jag bara hitta två. Det ena var en vandaliserad minnesstod på den muslimska kyrkogården. Det andra en minnestavla på ett hus där 59 människor brändes ihjäl den 14 juni 1992. Tavlan hade satts upp av en muslimsk människorättsaktivist från staden som hade låtit återuppbygga huset för att förhindra att det revs av stadens myndigheter.

I övrigt finns inga statyer, inget museum och ingen organisation som håller minnena av övergreppen vid liv i staden. Tvärtom har stadens myndigheter ansträngt sig för att sudda ut spåren efter illdåden och har samtidigt rest statyer för att hedra serbiska soldater och ryska frivilliga som ”befriade” staden. Huset där sextio människor brändes till döds den 27 juni 1992 har jämnats med marken för att det inte skulle bli en vallfärdsplats för anhöriga. Spahotellet Vilina Vlas har öppnat på nytt, de tar emot bokningar och har en sida på Trip Advisor. Gissningsvis underrättas inte gästerna om att hotellrummen en gång användes som våldtäktskammare.

Även den 180 meter långa stenbron som tjänade som avrättningsplats är tom på minnesmärken. Däremot har man tillägnat Ivo Andrić en park och staty vid det ena brofästet. Överhuvudtaget svävar Andrićs ande starkt över Višegrad. Författaren har fått gator, torg och en hel stadsdel uppkallade efter sig – samtidigt som avrättningarna på bron förtigs.

Jean-Paul Sartre skrev en gång att förnekandets paradox vilar i att den som förnekar måste minnas exakt det som den vill tysta ned. Myndigheterna i Višegrad vet mycket väl vilka delar av historien de vill sudda ut. De vet vad som skedde i de nedbrända husen och på spahotellet i bergen. De vet varför många hus i staden står tomma. Sannolikt såg många som jobbar på myndigheterna med egna ögon avrättningarna som ägde rum på bron som är den mest synliga platsen i staden.

Men trots de idoga försöken att sudda ut historien tränger det förflutna ändå fram på sina håll i Višegrad. Det tränger fram ur den tomma jordplätten där det en gång stod ett hus. Ur de brända husruinerna som är strödda över staden. Ur människoskeletten som vägrade försvinna utan samlades i hundratal i en sjö nedströms. Ur alla de texter som har skrivits om Vilina Vlas av journalister som har sökt sig till hotellet just för att kunna berätta sanningen.

Det tränger också fram i form av den överväldigande tystnaden i staden – en tystnad som ekar av tusentals försvunna röster.

För tjugofem år sedan ägde ett annat massmord rum några mil norr om Višegrad. Mellan 11 och 19 juli 1995 mördades över 8000 män och pojkar runt staden Srebrenica, ett namn som i dag har blivit förknippat med mänsklig ondska. Männen och pojkarna samlades in av serbiska förband, fördes till tomma fält och byggnader och avrättades, ofta under grymma former, innan deras kroppar kastades i massgravar i hopp om att de skulle försvinna.

Varje år den 11 juli högtidlighålls minnet av folkmordet av omvärlden. Tidningar redogör för händelseförloppet, TV intervjuar överlevande och politiska dignitärer deltar ibland i minneshögtiden som hålls i byn Potočari utanför Srebrenica. Vid den sorgtyngda ceremonin i Potočari ges kvarlevor efter människor, som har återfunnits i massgravar och identifierats, en värdig begravning. Det är ett mäktigt sätt att trotsa tystnaden och att återerövra sanningen. Det är ett sätt att säga till de som fortfarande lever i förnekelse att det här skedde, det här oerhörda lidandet finns.

Men trots ansträngningarna uppträder tystnadens bedrägliga mekanismer även i högtidlighållandet av Srebrenica. Den brittiske journalisten Ed Vulliamy – en av de främsta reportrarna under kriget i Bosnien – skriver om den grusade förhoppningen att uppmärksamheten som har riktats mot Srebrenica skulle leda till att även andra städer där massakrer har skett – Zvornik, Brčko, Vlasenica, Bijeljina, Foča, Ključ och Višegrad för att nämna några – skulle komma till allmänhetens kännedom. Istället, skriver han, har motsatsen skett. I vår tid av korta uppmärksamhetsspann har Srebrenica tilldragit sig uppmärksamhet men andra platser har fallit i skugga.

När vi minns det fasansfulla som skedde i juli 1995 är det viktigt att vi inte glömmer det större sammanhang som folkmordet ingick i – ett sammanhang som sträcker sig tillbaka till de första månaderna under kriget när stenbron i Višegrad förvandlades till en avrättningsplats och pojken Nihad mördades med sin familj.

Markus Balázs Göransson