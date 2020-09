Uddlöst VSK föll tungt i ångestmötet – efter jättemissen på drömläget

Det var två lag som slogs om att – åtminstone tillfälligt – skapa sig en lucka ner till de negativa strecken som smällde samman när VSK gästade Gais på måndagskvällen. Men trots att det var två tabellmässigt jämna lag som möttes var det Gais som tog tag i en tydlig taktpinne i inledningen av matchen.

Grönvitt hade svårt att få grepp om spelet, och det dröjde en kvart innan Jonas Hellgren fick iväg ett första, ganska svagt, avslut för VSK. Strax efter skulle matchens första mål komma åt andra hållet.

Mervan Celik slog en utmärkt inläggsfrispark som nådde Richard Yarsuvat, som fick fram en fot och stötte in 1–0 förbi en Anton Fagerström som inte hann reagera på avslutet.

Baklängesmålet fick VSK att vakna till något – åtminstone tillfälligt. Några minuter efter målet friställdes Filip Tronêt helt av Albin Sporrong – men yttern tog ett stressat avslut som letade sig långt utanför målvaktens högra stolpe. Strax efteråt skreks det på straff när samme Sporrong bröt sig in i offensivt straffområde, men domaren höll inte med om att bollen tog på en Gais-hand.

Efter halvtid kom VSK ut starkt. Andra halvleken var bara sex minuter gammal när Albin Sporrong fick ett utmärkt läge att utjämna när han ostörd kunde ta ner ett inlägg i offensivt straffområde, men Mathias Karlsson i Gaismålet hann ut och gjorde sig stor. Strax efteråt tvingades Anton Fagerström till en reflexräddning på andra sidan, när ett inspel var på väg att leta sig hela vägen in i mål.

VSK försökte pressa på för en kvittering, men hade förtvivlat svårt att över huvud taget komma till avslut mot Gaismålet. Karwan Safari var decimeter från att få ett helt fritt läge med tio minuter kvar att spela, men Mathias Karlsson hann ut och avvärjde den situationen.

Men trots flera offensiva byten och bara två naturliga försvarare kvar på planen i matchens slutskede kom VSK aldrig riktigt nära. Grönvitt tryckte ner Gais djupt i slutminuterna, men kom aldrig till några farliga avslut.

0–1 borta mot Gais, och Grönvitt är på största allvar inblandade i bottenstriden med bara en poäng ner till Dalkurd under kvalstrecket.

Matchens tre bästa VSK-spelare

1. Albin Sporrong

Var inblandad i det mesta VSK skapade offensivt, när han fick spela på tre olika positioner. Friställde Filip Tronêt med en jättefin passning, och hade själv ett bra läge att kvittera.

2. Anton Fagerström

Hade inte jättemycket att göra i en tillknäppt match, men gjorde en jätteräddning när Yarsuvat var nära att punktera matchen tidigt i den andra halvleken. Chanslös på målet.

3. Jesper Florén

Han gjorde som han brukar, fast han gjorde sin första start i år. Jesper Florén stack inte ut, men var en stabil närvaro i ett VSK som uppträder stressat i många situationer.

Matchens miss

Filip Tronêts friläge i den första halvleken var en möjlighet som ett lag i VSK:s läge måste utnyttja. Men när självförtroendet inte riktigt finns där saknas också kylan. Både vänsterfoten och två touch hade varit bättre alternativ, men Tronêt valde att avsluta direkt med högerfoten. Bollen två-tre meter utanför, och ett jätteläge som aldrig ens var nära att bli mål.

Matchens snabba avtryck

Moonga Simba hade inte ens varit på banan i en minut innan han satte avtryck på matchen – och i Adnan Marics högerfot. I den första situationen han var inblandad i satte han en ordentlig stämpling på Gaisspelaren, och fick syna det gula kortet genast.

Matchfakta/Superettan

Gais–Västerås SK 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 (19) Richard Yarsuvat

Varningar, Gais: Adnan Maric, Jesper Brandt VSK: Pedro Ribeiro, Moonga Simba

Så spelade VSK (4-4-2): Anton Fagerström – Jesper Florén (ut 74), Sean Sabetkar, Calle Svensson, Filip Almström Tähti (ut 83) – Filip Tronêt, Pedro Ribeiro (ut 67), Jonas Hellgren, Albin Sporrong – Brian Span (ut 83), William Videhult (ut 67)

Ersättare: Daniel Svensson, Michael Jahn, Gustav Rydberg (in 83), Moussa Traoré (in 67), Emil Skogh (in 67), Moonga Simba (in 83), Karwan Safari (in 74)