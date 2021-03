Undviker kval för första gången på sex år – Sura med säkrat kontrakt

Anmäl text- och faktafel

Surahammars IF har gått som tåget i Hockeyettan västra vår. På 16 matcher har man bara förlorat fem matcher (tre under ordinarie tid) och lyckats vinna 11 matcher (tio under ordinarie tid).

På fredagskvällen spelades matcherna Kumla HC–Malungs IF och Köping HC–Lindlövens IF, medan Sura hade spelledigt. De båda hemmalagen var tvungna att vinna om de ville ha en chans att gå ikapp Surahammar under slutfasen av serien.

Men både Kumla och Köping förlorade sina matcher. Det betyder att en topp tre placering i Hockeyettan västra vår är klar för Sura, vilket i sin tur betyder säkrat kontrakt i divisionen.

Dagen efter beskedet når VLT en lättad Sebastian Varjomaa.

– Väldigt skönt, det har varit vårt primära mål efter jul så det var väldigt skönt när det blev klart, säger tränaren.

Han fortsätter:

– Det är väl lättnad, speciellt när vi inte spelade själva igår, att det blir klart när vi inte spelar. Det är en lättnad att vi kan släppa den delen.

Strax före nyår blev det klart att Sebastian Varjomaa skulle ersätta Patrik Juhlin som huvudtränare för Surahammars IF. Detta på en premiss som inlånad från IFK Arboga som inte fått fullfölja sin säsong i division 2.

Vad har ni lyckats med sedan du kom in?

– Vi har lyckats att få en tro i truppen, att vi arbetar för varandra och vi har fått in lite nya spelare som bidragit på sina sätt. Truppen har lyckats skapa en positiv atmosfär och alla jobbar åt samma håll. Det är väl framför allt det.

Finns det något specifikt du har förändrat?

– Nej inget specifikt, utan jag tycker vi har hittat en glädje och en tro. Jag kom in med några få punkter som jag var tydlig med att jag ville ha med i spelet. Och det har alla anammat. Sedan har vi jobbat hårt. Det har rullat på ganska bra.

Suras tränare lyfter föga oväntat fram kanadensarna som kommit in under säsongen och som har producerat många poäng. Men påpekar att hela truppen gjort det väldigt bra och ska ha beröm.

Har du fått några reaktioner från andra röster i klubben om det säkrade kontraktet?

– Ja lite grann. Jag och Mähler (sportchef) hade lite kontakt över sms igår kväll och jag och Conny Strömberg hade det också. Men sen har det varit ganska lugnt. Jag hoppas att det är många som är glada och blev lättade igår.

Med två matcher kvar att spela i Hockeyettan västra vår leder Surahammars IF serien just nu på delad poäng med Lindlöven, som har en match mer spelad. Och tredjeplacerade Eskilstuna Linden som har tre matcher kvar att spela är fortfarande ett hot. Just dessa motståndare är de som Sura har kvar att ställas mot.

– Det hade varit jäkligt kul att kunna ta förstaplatsen. Vi möter Linden på fredag och lindlöven på söndag. Så vi har allt i egna händer. Kan vi komma tillbaka till det spelet vi haft bortsett från senaste matchen så har vi goda möjligheter, säger Sebastian Varjomaa.

En förstaplats i serien hade betytt fortsatt spel för Sura i "Play in" till hockeyettans slutspel.