Uppmaningen: Spara fästingar i frysen och fotografera dem

Genom insamlingen vill SVA studera om fästingar som tidigare trivts endast i varmare klimat nu etablerats mer norrut, det skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Senaste gången som en fästinginsamling gjordes, 2018, hittade två nya arter som tidigare inte funnits i Sverige. Forskare vill nu undersöka detta närmare.

– Vi vill undersöka om flera nya fästingarter finns i landet i takt med ett förändrat klimat. Vi ska också ta reda på om de här ovanliga fästingarna bär på nya smittor, säger Giulio Grandi, forskare på SVA som leder insamlingen, i pressmeddelandet.

Om en fästing är ovanlig kan vara svårt att avgöra, men enligt SVA kan man bland annat se det på fästingens storlek. En typ av ovanlig fästing, ixodes ricinus, kan vara större än den vanliga fästingtypen. Samtidigt kan hanarna i fästingsläktet vara små. En annan ovanlig fästing, hyalomman, har randiga ben och honorna har rödfärgad rygg. Dessa fästingar är också snabbare och mer aggressiva än vanliga. Ofta hittas de på bakkroppen, exempelvis i ljumskarna hos hästar eller nötkreatur.

Den som hittar en ovanlig fästing uppmanas av SVA att frysa in den och sedan skicka in en bild till [email protected] Visar det sig att fästingen är ovanlig får man sedan information om hur den ska skickas in till SVA.

Fästinginsamlingen pågår fram till 31 maj 2020 och vänder sig till personer i hela Sverige.