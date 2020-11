Upprörd debatt om integration – då uppmanades SD-politiker packa väskorna och lämna landet

Anmäl text- och faktafel

Under en budgetdebatt diskuteras frågor högt och lågt och fram och tillbaka. De flesta ämnen ryms.

När skolan kom upp på dagordningen uttryckte Ann-Christine From Utterstedt (SD) sina synpunkter på skolklasser där invandrarbarn blandas med svenskfödda barn. Det riskerar att dra ner kunskapsresultaten för hela klassen, anser hon. Hon vill hellre se en introduktionsutbildning för de nytillkomna och att dessa ska hållas i egna lokaler, avskilda från skolans ordinarie verksamhet.

Hon betonade också vikten av att satsa på återvandring men att de som ändå stannar i Sverige ska anpassa sig till det svenska samhället.

Shiar Mala Said (V) svarade att många flyr till Sverige för att kunna få vara just kurder eller kristna och slippa assimileras av diktatorer i hemländerna.

– Vi flyr från diktaturer för att kunna vara oss själva, och inte behöva assimileras.

Han fortsatte, med adress till Ann-Christine From Utterstedt:

– Jag är här för att stanna. Om du inte trivs i det nuvarande Sverige så kan du packa och dra. Jag har vänner som är begravda här, jag har min pappa som är begravd här, men jag hjälper dig gärna med en enkel biljett.

From Utterstedt sa:

– Om man inte vill assimileras och bli svensk så kan man åka hem.

Replikskiftet varade inte i många minuter men fick ändå en hel del av ledamöterna att börja skruva på sig. Fullmäktiges nye ordförande, Anders Teljebäck, avbröt sedan och bad dessa ledamöter att hålla sig till budgetdiskussionen.

Men på sociala medier visade flera sedan sin upprördhet. Jesper Brandberg (L) skrev så här på facebook:

"Nu har jag just tvingats bevittna hur en av V:s fullmäktigeledamöter säger åt en av SD:s fullmäktigeledamöter att vederbörande "kan packa väskorna och lämna landet" eftersom SD-ledamoten inte delade V-ledamotens kultursyn. Detta uttalande är nog det enskilt värsta jag hört under sex år i kommunfullmäktige.

Ovanstående hade föregåtts av att SD-ledamoten, som också sitter i riksdagen, menat att barn till invandrare inte bör komma in och dra ned kvaliteten i skolor med stor andel svenska barn. Också det en märklig åsikt - särskilt med tanke på att SD-ledamoten samtidigt hävdade att barn till invandrare snabbt bör se till att försvenskas. (Hur ska det gå till om de inte får gå i skolor med många svenska barn?)"

När VLT ringer upp ordförande Anders Teljebäck på fredagsmorgonen, dagen efter budgetfullmäktige, vill han egentligen inte kommentera det hela:

– Det de sa, får stå för dem.

Men har du någon möjlighet att stoppa en sådan här diskussion?

– Jag kan ju inte avbryta någon enbart för att man inte tycker om vad de säger, däremot kan jag göra det om man avviker från ämnet. Det här var på gränsen, men det är en svår balansgång. Samtidigt har jag ju ansvar för ordningen i fullmäktige. Det är en grannlaga uppgift att se till att man håller sig inom ramarna, säger Anders Teljebäck.

