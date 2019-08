Ur leran – ny utställning om människan och naturen på Kaz Kultur

Susanne Torstensson har arbetat med utställningen under de senaste två åren.

– Tankarna om temat började växa fram i samband med den stora skogsbranden i länet 2014. Sedan medverkade jag i samlingsutställningen ”Ur aska” på Västerås konstmuseum som handlade om branden, säger hon.

Den nya utställningen ”Ur leran” på Kaz Kultur innehåller två större skulpturer. Den ena består av åtta bildskärmar som visar videosekvenser från ett litet nedskräpat vattendrag på Öster Mälarstrand där grodyngel samsas om livsutrymmet med petflaskor. Ur skärmarna reser sig ett bar smyckade kvinnoben, som om de vore växter, och just kvinnoben är ett motiv som är återkommande i Susanne Torstenssons verk.

– Det handlar nog om att jag sysslat så mycket med performance och dans och det finns alltid ett kvinnligt perspektiv i den konst jag skapar. Jag utforskar relationen mellan människan och naturen och hur de hänger ihop. I det gyttjiga och smutsiga vattnet växer också näckrosor och på något vis inger det hopp.

Den andra skulpturen är också ett kvinnoben ur vilket det också en växt gror.

– Kring den kommer jag själv göra en performance under vernissagen, men jag har också varit i kontakt med dansare för att sedan göra dans till det verket, det är nästa steg i utställningens utveckling.

”Ur leran” omfattar också många bilder, bland annat på träd från Öland och Israel. Titeln är också influerad av religionen, i Bibeln formar Gud Adam av lera och i den nordiska mytologin skapas de första två människorna Ask och Embla av just träden ask och alm.

– I Israel har träd också planterats för att ge liv åt områden som tidigare bara varit öken.

Senast Susanne Torstensson ställde ut på Kaz var 2008 och sedan dess har hon arbetat med konstnärsdrivna gallerier ibland som curator, men mest med performanceverk och grupputställningar tillsamman med Performancegruppen Maid in Sweden och ArtMobile.

Efter att tidigt i sin konstnärskarriär blivit mycket uppburen och uppmärksammad arbetade Susanne Torstensson i många år som bild- och medielärare och satsade på familjelivet, men kring 2005 träffade hon galleristen Ulla Löfdahl Reimerson som inspirerade henne att ta upp konsten igen och göra en utställning på Kaz.

– Det känns därför rätt att göra den första egna utställningen på länge på Kaz och min plan är att den sedan ska växa och turnera till fler platser i landet. Jag har också tagit hjälpt av konstkonsulten och curatorn Linda Wallenberg som givit mig råd under arbetet. Jag har inte stått helt själv utan det är andra som har hjälpt mig i mitt skapande, det är en viktig del av utställningens tillkomst.

”Ur leran” har vernissage i dag och visas fram till den 1 september.