Uträknat VIK bjöd på galen vändning – inför storpublik: "Taket i arenan lyfte"

LIVE-TV 21.49: Intervjuer och analyser efter VIK:s seger mot Karlskrona

VIK startade piggt och skapade en del bra lägen men lyckades inte utnyttja sitt powerplay. Totalt sett var hemmalaget det bättre laget i första perioden – och i den sista sekunden brände David Rundqvist öppet mål efter en magisk passning av Jerome Leduc.

Men i början av den andra utnyttjade VIK sitt powerplay när kaptenen Fredrik Johansson stänkte in ledningspucken.

Karlskrona ville inte vara sämre och skickade in kvitteringen i powerplay efter Niklas Johanssons direktskott.

Och det var Karlskrona som fick sista ordet i andra perioden när Filip Wiberg placerade in 2–1-pucken mellan Jesper Myrenbergs benskydd.

Hemmapubliken förväntade sig en anstormning av VIK i tredje perioden men den uteblev första tio minuterna.

Sedan forcerade Lukas Zetterberg in kvitteringen via en retur. Och med drygt tre minuter kvar skickade Kelsey Tessier in segerpucken från nära håll.

Därmed är VIK ett vinnande lag igen efter tre raka förluster.

Matchens tre bästa spelare:

1. Jerome Leduc, VIK

Majestätisk i sin spelstil över hela banan. Skämde bort sina lagkamrater med magiska passningar.

2. Niklas Johansson, Karlskrona

Gör sällan en dålig match och är med sin spelskicklighet alltid ett hot i offensiv zon. Stänkte dit viktiga kvitteringen i powerplay.

3. Fredrik Johansson, VIK

Gör en bra match och sliter mycket. Satte VIK:s första mål och hade ytterligare ett par fina lägen.

Matchens glädjebesked

Minuterna innan nedsläpp presenterade VIK nyheten att lagkaptenen och trotjänaren Fredrik Johansson, som är inne på sin 14:e säsong i klubben, förlängt kontraktet med ett år. En viktig pusselbit är därmed på plats i lagbygget 20/21. En bonus att han fick göra mål när han satte första pucken i powerplay.

Matchens vrål

Det såg krampaktigt och energilöst ut för VIK i den tredje perioden men med sju minuter kvar bröt hemmapubliken ut i kvällens högsta jubel när Lukas Zetterberg kvitterade. Och jublet när Tessier avgjorde var inte heller fy skam.

Matchfakta / hockeyallsvenskan

VIK–Karlskrona 3–2 (0–0, 1–2, 2–0)

Första perioden: –

Andra perioden: 1–0 (4.39) Fredrik Johansson (Isac Skedung, Kelsey Tessier) spel fem mot fyra, 1–1 (8.57) Niklas Johansson (Daniel Norbe) spel fem mot fyra, 1–2 19.13) Filip Wiberg (Linus Cronholm, Daniel Norbe)

Tredje perioden: 2–2 (12.34) Lukas Zetterberg (Calle Själin, August Nilsson), 3–2 (16.12) Kelsey Tessier (Calle Själin)

Skott: 35–28

Publik: 4 623