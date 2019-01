SMHI klass 1-varnar för snö och halka i Västmanland

Kallt, snö, regn och sedan kallt igen. SMHI har gått ut med en klass 1-varning för att det kan komma bli besvärligt på länets vägar det närmaste dygnet.

Under dagen mulnar det på och ett snöfallsområde drar in över länet västerifrån. Det kan bli upp till 5-10 centimeter snö på kort tid. Under eftermiddagen och kvällen övergår snön till regn som då hamnar på kalla vägbanor och det blir stor risk för halka och trafiksvårigheter.

Under natten klarnar det upp och från att ha varit nollgradigt kommer det att frysa till och temperaturer mellan 2-10 minusgrader.