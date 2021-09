VÄDERVÄNDNINGEN: ”16-17 grader varmt och klarblå himmel”

Stora delar av helgen kommer bjuda på både sol och stigande temperaturer.

– Det ska bli en ganska fin helg med sol och värme, sade Josefine Bergstedt meteorolog Stormgeo.

Under fredagskvällen kan dock ett regnområde komma in över över länet, men kommer att dra bort under natten.

– Lördagen kommer att bjuda på 16-17 grader varmt och klarblå himmel. Det kommer bli en riktigt fin höstdag och vinden kommer mojna. Även söndagen kommer bli fin med mestadels klart väder och ungefär samma temperaturer som lördagen, sade Josefine Bergstedt.

Det fina vädret fortsätter under måndagen, men sedan drar flera regnområden in under resten av veckan. Temperaturen kommer att sjunka till cirka 10 grader och vinden kommer att tillta.

Så passa på att njuta av det fina vädret under helgen och måndagen.