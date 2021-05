Vägarbeten under bilsemestern – här är vägarna du bör undvika

Anmäl text- och faktafel

– Det här är arbeten som måste göras och även om det är många som är ute på semesterresor så är det ändå lägre trafikvolymer än vad det är vanliga vardagar, säger Jonas Eliasson, tillgänglighetsdirektör på Trafikverket.

Upp till 40 större vägarbeten utspridda över hela landet planeras i sommar. E4 längs Norrlandskusten är en av de sträckor som kommer att påverkas i hög grad.

– Det är ett stort stråk med mycket trafik. Där bygger vi om och gör ny beläggning på E4 norr om Umeå och på ett antal sträckor mellan Gävle och Härnösand. Det berör jättemycket trafik.

Vägarbetena görs för att få bort flaskhalsar, öka trafiksäkerheten, minska risken för akuta fel och förbättra för kollektivtrafiken.

Till de mest påverkade områdena hör också Göteborg, där det pågår arbeten på flera platser. Älvsborgsbron renoveras, Götatunneln förstärks och det ska sprängas för Västlänken.

– Det påverkar i princip hela Göteborgs innerstad och de leder som går igenom Göteborg.

Vid Kallebäcksmotet i Göteborg kommer trafiken att stängas av varje dag klockan 11.20 och tio minuter framåt för sprängning.

– Själva stängningen är inte så lång, men många dagar kommer det förmodligen att vara kö och då tar det ett tag för kön att avveckla sig. Ska man passera där vid lunchtid så ska man helst undvika det om det går.

Avstängningarna i landet kan se olika ut från dag till dag eller vecka till vecka, därför uppmanar Jonas Eliasson trafikanterna att hålla koll.

– Man försöker förstås att lägga de här arbetena på ett sätt så att det stör så lite som möjligt, men är ändå svårt, det måste göras och det stör en del.

Antalet vägarbeten i år skiljer sig inte nämnvärt från hur det har sett ut de senaste åren, men om man tittar bakåt i tiden har arbetena blivit både fler och mer omfattande.

– Det beror i hög grad på att våra vägar håller på att bli ganska gamla, cirka två tredjedelar av våra vägar är byggda före 1970 och man brukar säga att sådana här konstruktioner klarar sig 50–60 år ungefär. Så ganska många håller på att bli gamla och då behöver de mer underhåll.

Vägtrafiken i Sverige har minskat med cirka tio procent under pandemin, men Jonas Eliasson tror att en del av trafiken kommer att komma tillbaka i sommar igen, något man kunde se förra året.

Sommartrafiken brukar vara lägre än under övriga året, därför läggs arbetena då.

– Trafikvolymerna är jämnare utspridda över dagen på sommaren, en vanlig vardag så är det ofta en topp på eftermiddagen och en topp på morgonen och då blir köerna värre än om det är utspritt. Så även om det kan se ut som att det är mycket trafik så är det faktiskt mindre trafik än vad det är resten av året.

Arbeten runt om i Sverige

• I Norr- och Västerbotten kommer flertalet arbeten att påverka vissa stråk extra mycket. På E4 norr om Umeå till Gumboda genomförs både beläggningsarbeten och ombyggnad till mötesfri väg. Flera beläggningsåtgärder sker mellan Gävle och Härnösand, främst på sträckorna Enånger-Hudiksvall och Timrå-Härnösand. I Region Mitt kan arbetena pågå som längst till september, i övrigt saknas datum.

•Mellan Eskilstuna och Västerås bygger Trafikverket om väg 56 till mötesfri landsväg mellan Kvicksund och Västjädra (där väg 56 ansluter till E18). Trafikverket bygger om för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Beräknas vara klart hösten 2022.

•I Stockholmsområdet görs arbeten som ska underlätta för kollektivtrafiken, längs E18 mellan Stocksund och Arninge breddar man kollektivkörfälten. På Ekerövägen byggs ett kollektivkörfält mellan Nockeby och Tappström i riktning mot Ekerö. Åtgärderna bidrar till ökad säkerhet och framkomlighet för busstrafiken och skapar också smidigare trafikflöden. Vissa arbeten pågår under sommaren, medan andra pågår till 2023.

•I Göteborg byggs järnvägstunneln Västlänken med tre centrala stationer, Älvsborgsbron renoveras och Götatunneln förstärks i centralenområdet. Det gör att framkomligheten påverkas på leder och gator. Den största störningen orsakas av sprängningsarbete i Kallebäcksmotet som stoppar trafiken på E6, samt stopp och begränsningar på tillfarter till väg 40. Varje vardag klockan 11.20 stängs trafiken av i tio minuter, räkna med långa köer. Startar i slutet av juni och pågår året ut.

• Längre söderut bygger Trafikverket ut E4 förbi Ljungby till motorväg, arbetet planeras vara klart i slutet på 2022, med trafikpåverkan under hela byggtiden. På E4 förbi Jönköping byggs ett extra körfält, beräknas bli klart under hösten 2021, även där med trafikpåverkan under hela byggtiden. Båda åtgärderna görs för att vägen ska bli mindre känslig för störningar, vilket skapar ett smidigare flöde för trafikanter och näringsliv.

